Trump naráža v Európe na odpor, nepodporujú ho ani voliči pravicových populistov

Americký prezident Donald Trump je v Európe nepopulárny, a to aj medzi voličmi pravicovo-populistických strán, ktoré považuje za svojich politických spojencov. Vyplýva to z nového prieskumu POLITICO Poll v spolupráci s agentúrou Public First, ktorý začiatkom decembra mapoval názory viac ako 10-tisíc respondentov v piatich krajinách.
Najväčšiu podporu má Trump v Británii, kde ho priaznivo hodnotí 50 percent respondentov hlásiacich sa k strane Reform UK. Vo Francúzsku a Nemecku je však obraz výrazne slabší – priaznivý názor na neho má len približne tretina voličov pravicovo-populistických strán, ktoré Trump otvorene podporuje.
Najhoršie dopadol v Kanade
Zistenia prichádzajú krátko po tom, ako administratíva USA predstavila novú bezpečnostnú stratégiu zameranú na podporu „rastúceho vplyvu vlasteneckých európskych strán“. Prieskum však naznačuje, že približovanie sa k Trumpovi môže byť pre tieto subjekty rizikom, keďže potenciálni noví voliči ho vnímajú ešte negatívnejšie než ich doterajší podporovatelia.
V širšej verejnosti je Trumpova popularita ešte nižšia. Negatívny názor na neho má približne dve tretiny respondentov vo Francúzsku a Nemecku, 55 percent v Británii a 50 percent v USA. Najhoršie dopadol v Kanade, kde ho negatívne hodnotí 72 percent opýtaných.
Ani medzi voličmi strán, ktoré americká administratíva označuje za „vlastenecké“, nezískal jednoznačnú podporu. Vo Francúzsku malo na Trumpa negatívny názor 38 percent voličov Národného zhromaždenia Marine Le Penovej, kým pozitívne ho hodnotilo len 30 percent. V Nemecku bolo medzi voličmi Alternatívy pre Nemecko (AfD) celkom 34 percent priaznivcov Trumpa a 33 percent odporcov.
Žiadne vazalstvo
Lídri francúzskeho Národného zhromaždenia sa zároveň otvorene dištancovali od podpory z Bieleho domu. Jordan Bardella pre britský denník The Telegraph vyhlásil, že odmieta „vazalstvo voči veľkému bratovi, akým je Trump“. Thierry Mariani z vedenia strany pre POLITICO uviedol: „Trump sa k nám správa ako ku kolónii – svojou rétorikou, ale najmä ekonomicky a politicky.“
Prieskum ukázal, že pravicovo-populistickí voliči v Británii, Francúzsku a Nemecku kladú veľký dôraz na to, aby politickí lídri uprednostňovali vlastnú krajinu. Tento postoj pripisujú aj Trumpovi, no zároveň sa obávajú dôsledkov jeho politiky pre ostatné štáty. Podľa Julesa Walkdena z Public First môže spoločný „nacionalistický inštinkt“ viesť k napätiu medzi európskymi hnutím a Trumpovou doktrínou America First.
Dáta POLITICO Poll zároveň naznačujú, že hoci niektorí pravicovo-populistickí voliči obdivujú Trumpove kroky, dôvera v neho má jasné hranice. Vo Francúzsku aj Nemecku si myslia, že jeho politika prospieva USA, no škodí iným krajinám. Prieskum sa uskutočnil od 5. do 9. decembra a zahŕňal 10 510 dospelých respondentov z USA, Kanady, Británie, Francúzska a Nemecka.