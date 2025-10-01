Žiarli na Obamu? Trump tvrdí, že nezískanie Nobelovej ceny by bola „urážka“ Spojených štátov

Americký prezident Donald Trump v utorok vyhlásil, že ak nedostane Nobelovu cenu za mier za svoju samozvanú úlohu pri riešení viacerých vojen, bude to „urážka“ pre Spojené štáty.
Trump sa už dlho usiluje o cenu, ktorú tento rok odovzdajú 10. októbra. Najnovšie sa snaží posilniť svoju pozíciu deň po tom, čo oznámil mierový plán na ukončenie vojny v Pásme Gazy.
„Dostanete Nobelovu cenu? Rozhodne nie. Dajú ju nejakému chlapíkovi, ktorý neurobil nič extra,“ povedal Trump počas prejavu pred stovkami najvyšších dôstojníkov americkej armády. „Bola by to veľká urážka našej krajiny, to vám poviem. Nechcem to ja, chcem, aby to dostala krajina,“ dodal Trump. „Mali by sme to dostať, pretože nič také tu ešte nikdy nebolo.“
Takmer nulová šanca
Republikána Trumpa už dlho dráždi skutočnosť, že cenu v roku 2009 získal demokrat Barack Obama. Vo svojom utorkovom prejave Trump zopakoval svoje nedávne tvrdenie, že od svojho januárového návratu do Bieleho domu vyriešil už sedem vojen.
Trump povedal, že ak bude fungovať plán pre Pásmo Gazy, ktorý v pondelok predstavil v Bielom dome spolu s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom, „budeme ich mať osem, osem za osem mesiacov, čo je celkom dobré“. Hamas sa k plánu zatiaľ nevyjadril.
Šanca, že Trump tento rok získa Nobelovu cenu za mier, sa však v Osle, kde sa cena udeľuje, považuje za takmer nulovú. „Je to úplne nemysliteľné,“ povedal pre agentúru AFP Oeivind Stenersen, historik, ktorý vykonal výskum a je spoluautorom knihy o Nobelovej cene mieru. Nórsky Nobelov výbor tiež trval na tom, že ho nemôže ovplyvniť Trumpova kampaň za získanie ceny.
Pripisuje si zásluhy
„Samozrejme, všímame si, že médiá venujú veľkú pozornosť konkrétnym kandidátom,“ povedal nedávno agentúre AFP tajomník výboru Kristian Berg Harpviken. „To však v skutočnosti nemá žiadny vplyv na diskusie, ktoré prebiehajú vo výbore.“
Trumpova administratíva nedávno vymenovala sedem vojen, ktoré podľa nej americký prezident ukončil, a to medzi Kambodžou a Thajskom, Kosovom a Srbskom, Konžskou demokratickou republikou a Rwandou, Pakistanom a Indiou, Izraelom a Iránom, Egyptom a Etiópiou a tiež medzi Arménskom a Azerbajdžanom.
Hoci si Trump rýchlo pripísal zásluhy za niektoré udalosti, napríklad v máji oznámil prímerie medzi jadrovo vyzbrojeným Naí Dillí a Islamabádom, mnohé z týchto tvrdení sú čiastočné alebo nepresné.