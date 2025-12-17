Trump má „osobnosť alkoholika“, povedala šéfka jeho úradu. Článok, ktorý ju citoval, označila za účelový útok

Šéfka úradu amerického prezidenta Susie Wilesová v rozhovore, ktorý v stredu uverejnil magazín Vanity Fair, povedala, že prezidentDonald Trump má „osobnosť alkoholika“, hoci nepije.
Článok, ktorý vznikol na základe viacerých rozhovorov počas tohto roka, pri ktorých okrem iného nazvala viceprezidenta JD Vancea„konšpirátorom“ a bilionára Elona Muska „čudákom“, okamžite označila za „účelový útok“.
V prvom príspevku na platforme X po viac než roku v reakcii na článok uviedla, že „skresľuje kontext“ a snaží sa vytvoriť „chaotický a negatívny obraz“ o prezidentovi a jeho tíme.
Nič, čo by nedokázal
Podľa Vanity Fair Wilesová, ktorá je prvou ženou na poste šéfky Bieleho domu, počas série rozhovorov povedala, že Trump má osobnosť alkoholika a „funguje s presvedčením, že neexistuje nič, čo by nedokázal. Nič, nula, nič“. Trump je abstinent; jeho brat zomrel na následky alkoholizmu vo veku 42 rokov.
V rozhovoroch tiež odmietla, že by bola prezidentovou „vybavovateľkou“, a dodala: „Nie som ani potvora.“ Kritizovala aj Muskovu úlohu ako šéfa oddelenia pre zefektívnenie vlády DOGE, najmä jeho rozhodnutie zrušiť agentúru pre rozvojovú pomoc USAID. Muska opísala ako „čudáka“ a „neskrývaného“ užívateľa ketamínu.
Desať rokov konšpirátorom
Za jadro prezidentského tímu označila JD Vancea, ministra zahraničných vecí Marca Rubia a zástupcu šéfa úradu Stephena Millera, no dodala, že Vance bol „desať rokov konšpirátorom“. Jeho premenu z Trumpovho kritika na lojálneho podporovateľova označila za „politicky motivovanú“.
Wilesová kritizovala aj ministerku spravodlivosti Pam Bondiovú a šéfa rozpočtového úradu Russa Voughta, ktorého nazvala „pravicovým fanatikom“.
Najlepšia šéfka úradu
Podľa magazínu poskytla aj pohľad na prezidentove postoje k domácim a zahraničným témam. Uviedla, že mala s prezidentom „voľnú dohodu“ ukončiť po 90 dňoch vyrovnávanie účtov s politickými oponentmi. K Ukrajine povedala, že hoci sa Washington snaží presadiť mierovú dohodu, Trump je presvedčený, že ruský prezident Vladimir Putin „chce celú krajinu“.
Členovia kabinetu sa Wilesovej zastali. Vance ju označil za „najlepšiu šéfku úradu, akú si prezident môže priať“, a minister obrany Pete Hegseth povedal, že „nie je nikto lepší“.