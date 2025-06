Elon Musk odmieta obvinenia z užívania drog. V minulosti tvrdil, že drogy mu pomáhajú v práci

Miliardár Elon Musk v sobotu poprel tvrdenia denníka New York Times, že v roku 2024 počas kampane intenzívne užíval ketamín a ďalšie drogy.

Ketamín, extáza a huby

Podľa denníka mal Musk užívať toľko ketamínu, že mu to spôsobilo problémy s močovým mechúrom, a mal brať aj extázu a huby. Nie je známe, či drogy užíval aj počas vedenia Úradu pre efektívnosť vlády (DOGE) po nástupe Donalda Trumpa do Bieleho domu.

Musk na platforme X napísal: „Aby bolo jasno, drogy neberiem! New York Times si vymýšľa.“ Dodal, že „pred pár rokmi“ skúšal predpísaný ketamín a verejne o tom hovoril, no odvtedy ho neužíval. „Pomáha dostať sa z temných psychických stavov, ale odvtedy som ho nebral,“ uviedol.

Rozlúčkové vystúpenie

Musk sa otázke na užívanie drog vyhol aj pri piatkovom rozlúčkovom vystúpení s Trumpom v Oválnej pracovni, kde mal viditeľne monokel. Uviedol, že zranenie si spôsobil pri hre so synom, keď ho požiadal, aby ho udrel do tváre. „A on to urobil. Ukázalo sa, že aj päťročné dieťa vie udrieť poriadne,“ dodal.

Na otázku novinára, či vie o Muskovej „pravidelnej konzumácii drog“, Trump odpovedal: „Nevedel som o tom. Myslím si, že Elon je fantastický chlap.“ Musk už v minulosti priznal, že mu ketamín predpísali na liečbu depresívnych stavov a tvrdil, že mu užívanie drog pomáha v práci.