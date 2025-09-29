Trump dovolil Ukrajine útoky na Rusko pomocou zbraní dlhého doletu

Americký prezident Donald Trump povolil Ukrajine podniknúť útoky na Rusko pomocou zbraní s dlhým doletom. Ako referuje web Ukrajinská pravda, v rozhovore pre Fox News to povedal osobitný vyslanec amerického prezidenta pre Ukrajinu Keith Kellogg.
Keď počas rozhovoru dostal otázku, či Trumpov postoj znamená, že Ukrajina môže vykonávať útoky na dlhé vzdialenosti na Rusko, odvetil: „Myslím si, že po prečítaní toho, čo povedal (Trump), a po prečítaní toho, čo povedal viceprezident Vance, ako aj minister zahraničných vecí Rubio, je odpoveď ‚áno‘.“
Podľa Kellogga môžu Ukrajinci využiť svoju schopnosť udrieť hlboko na ruskom území, pričom na doplňujúcu otázku, či majú ukrajinské sily povolenie používať zbrane dodané USA pre tento účel: „To je rôzne.“
Kellogg tvrdí, že Kyjev niekedy dostane povolenie, inokedy nie. „Myslím si, že každý by sa mal riadiť pokynmi prezidenta. Podľa ústavy je vrchným veliteľom a všetci ho musia poslúchať. Ak prezident ide doľava, choďte doľava. Ak povie doprava, choďte doprava. Taký je skrátka prezident,“ podotkol.
Podľa Kellogga si ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj počas stretnutia s Trumpom vyžiadal rakety Tomahawk s doletom až 2 500 kilometrov. O tejto žiadosti však ešte nepadlo žiadne rozhodnutie.