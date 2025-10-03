Trump dal Hamasu čas do nedele, aby prijal plán na ukončenie vojny v Pásme Gazy

Americký prezident Donald Trump dal palestínskemu militantnému hnutiu Hamas ultimátum, že ak do nedele o 22:00 GMT neprijme jeho mierový plán pre Pásmo Gazy, „spustí sa peklo“.
„Ak sa táto POSLEDNÁ ŠANCA nevyužije, vypukne proti Hamasu PEKLO, aké nikto ešte nevidel,“ napísal v piatok Trump na svojej platforme Truth Social.
V príspevku Trump ďalej napísal, že väčšina bojovníkov Hamasu je „obkľúčená a vojensky uväznená, len čakajú, na moje slovo ‚START‘, aby ich životy boli rýchlo zhasnuté. Pokiaľ ide o ostatných, vieme, kto ste a kde sa nachádzate, a budete prenasledovaní a zabití.“„Žiadam, aby všetci nevinní Palestínčania okamžite opustili túto oblasť, v ktorej by v budúcnosti mohlo dôjsť k veľkým stratám na životoch, a presunuli sa do bezpečnejších častí Pásma Gazy,“ uviedol šéf Bieleho domu.Trumpov mierový návrh podporil izraelský premiér Benjamin Netanjahu.
Podľa návrhu má byť vyhlásené prímerie a Hamas musí do 72 hodín prepustiť všetkých rukojemníkov. Militanti sa majú odzbrojiť a Izrael má postupne stiahnuť svoje jednotky z Pásma Gazy, po čom by nasledovala povojnová prechodná vláda na čele s Trumpom.
Dohoda požaduje vylúčenie militantov z budúcich vládnych funkcií, no tým, ktorí prijmú „mierové spolužitie“ , má byť udelená amnestia. Návrh privítali svetové mocnosti vrátane viacerých arabských a moslimských krajín.