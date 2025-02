Trump chcel z neho kanadského premiéra. Prečo má americký prezident blízko ku Gretzkému? - VIDEO

Donald Trump za pár týždňov v úrade amerického prezidenta už stihol vysloviť niekoľko nečakaných myšlienok hraničiacich často až so zdravým rozumom a jednou z nich bola túžba o pripojení Kanady ako 51. štátu k USA.

Verejné odsúdenie tohto výroku kanadská verejnosť očakávala aj od svojej hokejovej modly Waynea Gretzkého, ale nedočkala sa. Namiesto toho sa verejne hovorí o tom, že Gretzky je osobný priateľ Trumpa a podporil ho aj v prezidentskej kampani.

“Wayne je skvelý človek, jeho prezývka The Great One je úplne namieste. V otázke samostatnosti Kanady pôsobí trochu zdržanlivejšie, lebo mi chce urobiť radosť. On aj jeho Janet milujú svoju krajinu,” napísal Trump na platforme Truth Social.

Ponuka na premiéra

Je všeobecne známe, že 78-ročný Trump chcel 64-ročného Gretzkého dokonca zaviesť na politické chodníčky, ale vo vlastný prospech.

“Pýtal som sa ho, prečo nekandiduje za kanadského premiéra. Neskôr by sa stal guvernérom Kanady. Ľahko by zvíťazil, ani by nemusel viesť kampaň. Pomohol by som mu. Žiaľ, nemal záujem.”

Gretzky nedávno nahneval aj kanadských fanúšikov hokeja, keď pred začiatkom finále ostro sledovaného Turnaja štyroch krajín medzi USA a Kanadou v Bostone vhodil čestné buly a zdvihnutým prstom povzbudil Američanov, kým smerom ku kanadskej striedačke sa ani neotočil.

Aká je pravda?

Pravda je však aj to, že pred zápasom bol v kanadskej šatni, aby zaprial všetko dobré Sidneymu Crosbymu a spol. Kanaďania napokon zdolali Američanov 3:2 po predĺžení, ale Gretzky s nimi prehnane neoslavoval.

“Povedzme to na rovinu. Kanadská športová ikona verejne podporuje politického lídra, ktorý zastáva názor, že Kanada by ako národ nemala existovať,” vyhlásil Dave Naylor z televíznej stanice TSN.

Oslavoval s Trumpom

Faktom je, že Gretzky nechýbal na Trumpovej oslave prezidentského triumfu nad Kamalou Harrisovou v jeho súkromnom klube Mar-a-Lago v Palm Beach na Floride a neskôr sa osobne zúčastnil aj na januárovej inaugurácii Trumpa za 47. amerického prezidenta.

“Časť verejnosti v ňom vidí sabotéra, lebo sa nepostavil za svoju krajinu. Nevedia, či mu môžu dôverovať,” povedal Taylor McKee, expert na športový manažment z Brock University v kanadskom Ontáriu, cituje ho web iDnes.cz.

Kanada nie je skvelá

“Nemyslím si, že nepodporuje Kanadu. Aj keď jeho krajina nie je taká skvelá, ako si možno Gretzky myslí. Mohlo by sa jej dariť viac, ak by sa pripojila k najmocnejšej krajine na svete, Mala by z toho obrovské výhody ako znížené dane a prosperujúcejšiu ekonomiku,” kontroval Trump.

Najlepší strelec a najproduktívnejší hráč histórie NHL Gretzky má dve občianstva a oficiálne žije v USA a nie Kanade. Musí však vedieť, že blízky vzťah s Trumpom a jeho suitou mu v rodnej krajine škodí.

“Je stále dosť fanúšikov, ktorí ho považujú na nesmrteľného aj mimo športovej sféry. A keď vidia, ako Američania uvaľujú na Kanaďanov vysoké clá, sú čoraz viac nahnevaní,” myslí si McKee.

Trudeau poslal odkaz

Kanadský premiér Justin Trudeau po tesnom triumfe Kanady nad USA gólom Connora McDavida v predĺžení prostredníctvom sociálnych sietí Američanom odhodlane odkázal:

“Našu krajinu si nevezmete a náš národný šport už vôbec nie.”

Voľný hráč

Rodák z kanadského Ontária Wayne Gretzky zostal po veľkom kanadskom triumfe zdržanlivý a hovoril o jednom z najlepších zápasov histórie hokeja.

„Je to môj voľný hráč a nechám ho, aby podporoval aj svoju krajinu. Faktom je, že je to jeden z najväčších Kanaďanov histórie,“ dodal Trump o Gretzkom.