Gól do prázdnej bránky nemusí byť tuctový. Ovečkin ním opäť stiahol náskok historického lídra Gretzkého - VIDEO

Zo súboja dvoch elitných tímov NHL vyšiel ako víťaz Washington, ktorý zdolal Floridu 6:3. Skóre uzatváral do prázdnej bránky Alexander Ovečkin, ktorý sa dostal na métu 25 gólov v tejto sezóne a 878 v kariére v NHL.

Už len 16 presných zásahov a vyrovná „nebotyčný“ historický rekord Waynea Gretzkého s 894 gólmi.

Fehérváry asistoval

Ovečkinovi na gól prihral Martin Fehérváry, ktorý si zapísal jedenástu asistenciu a dvanásty bod v tejto sezóne, Okrem toho 25-ročný slovenský obranca prispel k triumfu Capitals tromi plusovými bodmi a tromi zablokovanými strelami.

Späť však k Ovečkinovi. Jeho gól do prázdnej bránky nebol z kategórie obyčajných. Padol iba jednu desatinu pred koncom zápasu zo stredného pásma, keď si ešte predtým dovolil naznačiť strelu a spraviť kľučku popred neho prechádzajúcemu hráčovi Floridy Evanovi Rodriguesovi.

Výnimočné, čo robí

Ovečkinov spoluhráč Tom Wilson, ktorý tiež prispel gólom k triumfu nad úradujúcim držiteľom Stanleyho pohára, k tomu poznamenal:

„Bolo to niečo výnimočné. Najprv predstieral strelu a až potom vypálil. Padlo to tam desatinu sekundy pred koncom. Ide o Gretzkého rekord, takže to tak asi malo byť. Je úžasné sledovať ako ho naháňa a budeme mu v tom všetci naďalej pomáhať,“ vyhlásil Wilson podľa webu NHL.com.

Výnimočnosť Ovečkina dokumentuje ešte jedna parádna štatistika. Tridsaťdeväťročný Rus dosiahol po devätnásty raz minimálne 25 gólov v jednej sezóne NHL. V historickom poradí mu patrí druhá priečka za Gordiem Howeom s 20 takými sezónami.

Hrdý na hráčov

„Bol to pre nás výborný test. Zdolali sme silný tím, preto som veľmi hrdý na svojich hráčov,“ uviedol tréner Washingtonu Spencer Carbery.

Jeho zverenci sú so 77 bodmi suverénne na čele Východnej konferencie NHL, viac bodov má iba líder Západu Winnipeg (79).