Trump: Ak Hamas nezastaví zabíjanie v Pásme Gazy zabijeme ich

Americký prezident sa tak vyjadril len niekoľko dní po tom, čo povedal, že streľba Hamasu, vrátane verejných popráv, „ma príliš netrápi“ a označil ich za zabíjanie členov gangov.
Americký prezident Donald Trump. Foto: SITA/AP
Americký prezident Donald Trump pohrozil, že „zlikviduje“ palestínske militantné hnutie Hamas, ak bude naďalej zabíjať ľudí v Pásme Gazy. Zrejme tým narážal na nedávnu streľbu do palestínskych civilistov po uzavretí prímeria s Izraelom.

„Ak Hamas bude naďalej zabíjať ľudí v Gaze, čo nebolo súčasťou dohody, nebudeme mať inú možnosť, ako tam vstúpiť a zabiť ich,“ napísal vo štvrtok na svojej sociálnej sieti Truth Social Trump. Šéf Bieleh domu uviedol, že „nebudeme potrebovať zapojenie americkej armády v Gaze“.
Americký prezident sa tak vyjadril len niekoľko dní po tom, čo povedal, že streľba Hamasu, vrátane verejných popráv, „ma príliš netrápi“ a označil ich za zabíjanie členov gangov.

Odkedy sa izraelské sily čiastočne stiahli z palestínskych území, Hamas posilňuje kontrolu nad mestami, zavádza tvrdé represie a na uliciach popravuje údajných kolaborantov. Veliteľ Ústredného velenia armády USA pre operácie na Blízkom východe admirál Brad Cooper v stredu požiadal, aby Hamas prestal strieľať na palestínskych civilistov a dodržiaval Trumpov plán.

