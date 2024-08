Trojica mužov obvinená z naplánovania teroristických útokov na americké Dvojičky prizná vinu

Traja muži obvinení zo zosnovania teroristických útokov organizácie al-Káida na Spojené štáty 11. septembra 2001 súhlasili s tým, že priznajú vinu. V stredu to oznámilo americké ministerstvo obrany.

Doživotný trest odňatia slobody

Chálid Šajch Muhammad a jeho dvaja komplici Valíd Attaš a Mustafa Havsáví by podľa očakávaní mali priznať vinu pred vojenskou komisiou vo väznici Guantánamo na Kube.

Podľa listov, ktoré od americkej federálnej vlády dostali príbuzní takmer tritisíc ľudí, čo zomreli pri útokoch, obhajcovia žiadali, aby muži dostali výmenou za priznanie viny doživotný trest odňatia slobody namiesto trestu smrti. Predstavitelia Pentagonu odmietli bezprostredne zverejniť všetky podmienky dohôd o vine a treste.

Dohoda s mužmi prichádza viac ako 16 rokov po tom, čo sa s nimi začalo trestné konanie v súvislosti s teroristickými útokmi. Jednou z najväčších prekážok konania bolo využitie mučenia v rámci vypočúvania, keďže takto získané dôkazy sú neprípustné.

Teroristická organizácia z Afganistanu

Útoky z 11. septembra 2001 naplánovala teroristická organizácia al-Kájda z Afganistanu. Samovražední útočníci sa zmocnili štyroch amerických civilných lietadiel. Dvomi z nich narazili do budov Svetového obchodného centra v New Yorku a jedným do budovy Pentagonu. Štvrté lietadlo spadlo na pole v štáte Pensylvánia, keď pasažieri zápasili s teroristami.

Chálid Šajch Muhammad podľa amerických úradov vymyslel použitie lietadiel ako zbraní. Údajne dostal na zorganizovanie útokov súhlas od vodcu al-Káidy Usámu bin Ládina, ktorého americké sily zabili v roku 2011. Muhammada zatkli v roku 2003.