Dvorský odohral svoj prvý dvojgólový zápas v NHL. St. Louis to ale na body nestačilo - VIDEO

Dalibor Dvorský má za sebou prvý dvojbodový a zároveň dvojgólový zápas v NHL. Slovenský mladík strelil oba góly St. Louis v zápase proti Nashvillu, hostia však zvíťazili 5:2.
V drese Predators ho prevýšil švédsky útočník Filip Forsberg, ktorý zaznamenal 11. hetrik v zámorskej profikariére. Forsberg natiahol sériu s bodmi na 5 zápasov, dosiahol v nich 5 gólov a 3 asistencie.
Dvorský vyrovnával na 1:1 a znížil na 2:4
Hostia viedli po góle Forsberga 1:0, ale Dvorský v polovici prvej tretiny z ideálneho priestoru medzi kruhmi vyrovnal na 1:1. Bol to štvrtý Dvorského gól v NHL a vôbec prvý v rovnovážnom stave piatich proti piatim.
Neskôr Nashville odskočil na 4:1 a domácu zástavu Blues opäť zodvihol z ľadu Dvorský. V polovici tretej tretiny znížil na 2:4. Bola to presilovková akcia na jeden dotyk a 20-ročný Zvolenčan zakončil takmer do prázdnej bránky.
Forsberg sa blysol hetrikom
Domácich to však už výraznejšie „nenakoplo“ a hostia dosiahli piaty gól do prázdnej bránky. Forsberg ním dovŕšil hetrik. „Je vždy dobré streliť góly, ale v prvom rade som sklamaný z toho, že sme zase prehrali. Musíme sa zlepšiť,“ povedal Dvorský v pozápasovom rozhovore na videu na webe St. Louis Blues.
Jeho tím prehral tretí z posledných štyroch zápasov a v Západnej konferencii NHL je až na dvanástom mieste. „Myslím si, že naša prvá tretina nebola dobrá. Musíme nájsť spôsob, ako sa vrátiť späť do zápasov. Na tom treba popracovať,“ dodal slovenský center Blues.
Druhá hviezda
Dvorský sa stal druhou hviezdou stretnutia pred vyše 18-tisíckami divákov v Enterprise Center. Pravdepodobne to bol jeho najlepší zápas v NHL. Okrem dvoch gólov mal aj plusový bod, tri strely, tri bodyčeky a jeden blok.
„Pozitívom zápasu z našej strany bol Dvorský. Bolo skvelé vidieť ako sa pohybuje po ľade, najmä pri prvom jeho góle to bolo vidieť,“ pochválil Dvorského tréner Jim Montgomery.
Absolvoval aj jeden dvojminútový trest za vyhodenie puku mimo hracej plochy, ktoré potrestal Forsberg gólom na 1:3. Na vhadzovaní mal úspešnosť 36%, vyhral 5 z 9.