Regenda sa postavil pred bránku a urobil dobre. Strelil prvý gól v drese San Jose - VIDEO

Návrat do NHL okorenený gólom aj víťazstvom! Slovenský hokejový útočník Pavol Regenda po viac ako roku a pol má za sebou ďalší zápas v zámorskej NHL.
A hneď sa zapísal aj do kanadského bodovania svojho tímu San Jose Sharks. Dvadsaťpäťročný rodák z Michaloviec skóroval v presilovej hre a prispel k víťazstvu San Jose nad Utahom 6:3.
Regendu povolali prvýkrát v tejto sezóne do prvého tímu z farmárskeho družstva San Jose Barracuda. Vo štvrtom útoku „žralokov“ odohral 12:32 min.
Trafil ho spoluhráč
Dve a pol minúty bol na ľade aj počas presiloviek Sharks a práve tomu môže vďačiť za svoj gól. V ôsmej minúte prvej tretiny dobre pracoval v predbránkovom priestore a od jeho korčule do bránky sa odrazil puk po strele jeho švajčiarskeho spoluhráča Philippa Kurasheva, Gól platil, keďže Regenda zjavne nekopol puk smerom do bránky, bol to len šťastný odraz.
„S trénermi sme sa pred zápasom rozprávali, že sa mám postaviť pred bránku. V tom som dobrý a vyplatilo sa to,“ cituje Regendu oficiálny web NHL.
Už má 4 body
Regenda mal síce sezónnu premiéru v NHL, ale celkovo v slávnej profilige odohral už dvadsiaty zápas a svoju bilanciu vylepšil na 2 góly a 2 asistencie. V zápase proti Utahu celkovo trikrát vystrelil na bránku a pri jeho mene svietili aj dva bodyčeky.
Bronzový zo ZOH 2022 v Pekingu predtým naposledy nastúpil v profilige ešte v marci 2024 za Anaheim Ducks proti St. Louis Blues. Teraz dostal šancu v NHL opäť a bola to jeho premiéra vo farbách „žralokov“.
Z Anaheimu do San Jose
Organizácia zo San Jose ho získala v januári 2025 práve zo spomenutého Anaheimu. V aktuálnom ročníku v AHL odohral zatiaľ 19 zápasov a v nich mal bilanciu 3 góly a 4 asistencie.
Ak Regenda zostane v A-tíme, ďalší štart si môže pripísať v stredu v domácom súboji Sharks proti Washingtonu Capitals.