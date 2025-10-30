Trojbodová záchrana menom Šporar. Weiss stojí za hráčmi, ale nie je hlúpy ani slepý - VIDEO

Futbalisti Slovana Bratislava si v súčasnej hernej kríze koledovali o tretiu prehru za sebou.
Po bezduchých výkonoch v Konferečnej lige UEFA v Alkmaare (0:1) a v Niké lige doma proti Tatranu Prešov (0:1) prehrávali v dohrávke 3. kola NL v poslednej minúte riadneho hracieho času v Zlatých Moravciach s Komárnom 1:2. Potom prišla zázračná otočka.
Najprv Kelvin Ofori podarenou strelou z hranice šestnástky vyrovnal a v piatej minúte nadstaveného času Andraž Šporar po priamom kope v neprehľadnej situácii dokopol loptu za chrbát brankára Benjamína Száraza.
Podstatné je víťazstvo
Bol to druhý gól 31-ročného Slovinca v zápase a tiež druhý od jeho septembrového návratu do belasých farieb. Vďaka trom bodom sa ŠK Slovan posunul v tabuľke na druhé miesto o bod za lídra zo Žiliny. A to ešte so zápasom k dobru v kapse.
„Sme radi, že sme otočili prakticky prehratý zápas. Zvíťazili sme vôľou, ale aj so šťastím a kvalitou Andraža Šporara. Komárno výborne bránilo v hlbokom bloku, hralo agresívne v súboji 1 na 1. Ťažko sa nám presadzovalo. Dostávame lacné góly, pretože celkovo zle bránime. Viem, že nehráme dobre, nie som hlúpy ani slepý. Niektorí hráči nemajú formu, iní sa do nej dostávajú. Musíme to prežiť, vyhrali sme a to je podstatné,“ zhodnotil tréner Vladimír Weiss st. na klubovom webe ŠK Slovan Bratislava.
Sklamaný Radványi
Komárno je v tabuľke na siedmom mieste. V prípade zisku bodov sa mohlo posunúť na šiestu priečku.
„Ťažko sa mi hodnotí zápas, v ktorom v 90. minúte vediete nad majstrom 2:1, a za minútu dostanete dva góly po štandardkách. Prehru beriem na seba, dal som tam hráča, ktorý ešte nebol natoľko fyzicky pripravený, aby mohol ísť do hry. Chlapcov ale musím pochváliť, odohrali sme veľmi dobrý zápas,“ zhodnotil tréner Komárna Mikuláš Radványi.
Hrajú veľa zápasov
Kouč Slovana sa vrátil k príčinám slabej hry jeho tímu v poslednom čase.
„Príčin je viacero – únava, forma a tiež nedobre bránime. Kvalitu vpredu musíme rozumne rotovať. Niekedy nehráte pekne a vyhráte, inokedy pekne a prehráte. Nie je výhovorka, že máme zápasy každé tri dni, ale je ich dvakrát toľko ako majú iné ligové tímy. S tým majú problémy aj väčšie kluby,“ vravel Weiss st.
Médiá ho nerozhádžu
Ako už veľakrát v minulosti, Weiss opäť vzal zodpovednosť za slabé výkony a ambíciám nezodpovedajúce výsledky na seba.
„Som tu na to, aby som hráčov pripravil na zápasy čo najlepšie. Plne si uvedomujem svoju zodpovednosť za celé mužstvo. A ako tréner budem vždy stáť za hráčmi. Som úplne v pohode. Som vo veku, keď ma nerozhádžu médiá ani sociálne siete, ktoré síce nečítam, no niečo sa mi dostane do uší. Nie je ľahké pracovať v Slovane, čo všetci vieme,“ dodal 61-ročný skúsený tréner pre skslovan.com.