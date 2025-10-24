Trnava a Slovan spoznali tresty zo vzájomného derby. Fanúšik domácich sa na štadión nedostane dlhý čas - VIDEO

Počas víkendového derby zápasu medzi FC Spartak Trnava a ŠK Slovan Bratislava došlo k slovnej potýčke trénera hostí Vladimíra Weissa st. a spíkra domácich ultras Šimona Fuzáka počas televízneho rozhovoru.
Kým skúsený kouč odpovedal na novinárske otázky, počul pokriky z tribúny na svoju adresu, na čo rozhorčene reagoval aj pred kamerami.
Neskôr si to šiel s fanúšikom vybaviť osobne, zasahovať musela aj bezpečnostná služba z preventívnych dôvodov. Na celý incident tak reagovala aj Disciplinárna komisia (DK) SFZ.
Fuzák dostal tvrdší trest
Zatiaľ čo Spartak dostal pokutu vo výške 8-tisíc eur za správanie fanúšikov, „belasí“ si musia pripraviť o polovicu menej peňazí, čiže 4-tisíc eur.
Spomínaný priaznivec Fuzák však dostal omnoho tvrdší trest a na Štadióne Antona Malatinského sa môže ukázať až po 31. marci 2026.
Ten pred pár dňami vydal vyhlásenie, kde sa nemienil ospravedlniť. Priblížil, že slová chcel pôvodne adresovať niekomu inému, až neskôr začal pokrikovať na Weissa st.
Belasí majú dva duely k dobru
Derby napokon lepšie dopadlo pre aktuálneho slovenského majstra z Bratislavy. Slovan triumfoval 2:0 a posunul sa na 2. miesto v tabuľke len jediný bod za vedúcou Žilinou.
„Belasí“ však majú dva duely k dobru. Trnave patrí 5. miesto za treťou Dunajskou Stredou a štvrtými Michalovcami.