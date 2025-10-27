Sklamaný tréner Weiss hovoril o najhoršom zápase, Prešov zaslúžene vyhral na Tehelnom poli - VIDEO

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava utrpeli druhú prehru 0:1 za sebou, ale prvú v domácej ligovej sezóne.
Po slabom výkone v Konferenčnej lige UEFA v holandskom Alkmaare slovanisti rovnakým výsledkom neuspeli doma proti Prešovu.
Rozdiel je v tom, že zatiaľ čo Alkmaar hrá v jednej z najlepších európskych súťaží a v „nadupanej“ Eredivisie mu patrí tretia priečka za Feyenoordom a PSV, Prešov je nováčik Niké ligy na Slovensku a vďaka ešte len druhému víťazstvu v sezóne poskočil z 11. na 9. priečku tabuľky.
Červená karta a lepší Prešov
Zápas ovplyvnila červená karta z konca prvého polčasu, ktorú si vyslúžil Pokorný po faule na Olejníka. Aj v prvom polčase však boli lepší Prešovčania, utvorili si viac aj čistých šancí ako domáci, ktorí nastúpili vo výrazne pozmenenej zostave v porovnaní so štvrtkovým duelom v Holandsku.
Jediný, ale zaslúžený gól
V druhom polčase mali v početnej prevahe hrajúci hostia niekoľko dobrých streleckých príležitostí, ale ujala sa až tá z 86. min. Begalov pokus z hranice šestnástky bol úspešný, lopta sa odrazila od pravej žrde do domácej bránky. V nadstavenom čase domáci Šporar hlavičkoval k pravej žrdi, no Bajza loptu zastavil ešte pred bránkovou čiarou.
Zaslúžené víťazstvo
„Budem neskromný, ale myslím si, že to bolo zaslúžené naše víťazstvo. Padla nám síce len jedna strela, ale boli sme aktívni aj nebezpeční smerom dopredu. Druhý polčas ovplyvnila červená karta na domácej strane, Slovan bránil s väčším počtom hráčov, nevedeli sme sa dlho presadiť. Chvalabohu, nakoniec sme to zvládli. Z našej strany veľmi dobrý zápas,“ zhodnotil tréner Prešova Vladimír Cifranič, cituje ho fejsbukový profil Tatrana.
Weiss vyvodí závery
Tréner ŠK Slovan Vladimír Weiss st. musel uznať kvalitu súpera, ktorý bol lepší.
„Veľké sklamanie po takomto výkone, ktorý sme predviedli. Aj to vo futbale býva, musím si to prejsť hlavou a vyvodiť nejaké závery. Všetci okrem troch hráčov hrali pod svoje možnosti, celkovo takticky i bežecky tam boli veľmi slabé výkony. Prehrali sme zaslúžene. Paradoxne druhý polčas bol o desiatich lepší ako prvý. Ku koncu sme však nedostúpili hráča a súper rozhodol po krásnom góle. My sme si dnes ani ten bod nezaslúžili…,“ cituje Weissa st. oficiálny web ŠK Slovan.
Pochvala pre Takáča
Skúsený kouč pochválil za výkon iba brankára Dominika Takáča.
„Chytil tri góly, kým my sme mali len jedno ohrozenie brány po hlavičke Šporara. Pre nás najhorší domáci zápas pod mojím vedením, pomaly ešte horší než ten so Žilinou.“ Weiss st. mal na mysli súboj z 1. septembra minulého roku, keď Slovan pod jeho vedením doma „vybuchol“ a prehral so Žilinou 0:5.
Po prvej prehre v sezóne patrí Slovanu v tabuľke najvyššej domácej súťaže tretia priečka s mankom štyroch bodov na prvú Žilinu. Slovan má však dva zápasy k dobru.