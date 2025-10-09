Na Námestí slobody v Bratislave pribudne pamätník Nežnej revolúcie. Ako informuje hovorca magistrátu Peter Bubla, pamätník vznikne vďaka občianskej iniciatíve, hlavnému mestu a Nadácii Slovenskej sporiteľne.
Dva silné odkazy
Pamätník má niesť dva silné odkazy – stopy protestujúceho davu a nápis November 1989. Stavebné povolenie dostal koncom septembra a verejnosti by ho mali odovzdať 17. novembra pri príležitosti 36. výročia revolúcie.
„Pamätník nám má pripomínať nielen nenásilný občiansky odpor, ktorému sa podarilo zlomiť silu arogancie moci. Má podčiarknuť silu pravdy, občianskej odvahy a demokratických hodnôt, ktoré musíme aj dnes chrániť,” uviedol primátor Bratislavy Matúš Vallo. „Sloboda totiž nie je samozrejmosť. Pamätník bude stáť práve na mieste, ktoré kedysi symbolizovalo moc režimu, no odhodlanosť bežných ľudí ho dokázala zvrátiť,“ doplnil.
Výstavba na Námestí slobody v Bratislave je plánovaná už dlhodobo. „Túto občiansku iniciatívu zastrešenú mestským zastupiteľstvom Bratislavy vnímame pozitívne, nakoľko Nežná revolúcia je jedným z určujúcich momentov našich dejín a vo verejnom priestore sa napriek tomu, žiaľ, pripomína len málo,“ dodáva riaditeľ Centra výskumu obdobia neslobody Ústavu pamäti národa Radoslav Ragač.
Inštalácia pamätníka
Nový pamätník bude stáť na Námestí slobody, ktoré bolo v novembri 1989 jedným z najdôležitejších miest verejných zhromaždení. „Hoci ikonickým miestom revolúcie v Bratislave je najmä Námestie SNP, aj Námestie slobody (vtedy Gottwaldovo) je pevne späté s Nežnou revolúciou, osobitne so študentským hnutím,“ poznamenalo mesto.
„Inštalácia pamätníka revolúcie na tomto námestí bude aj symbolickým gestom víťazstva demokracie nad totalitnou mocou. Keďže pôvodne bolo na tomto námestí nainštalované súsošie Klementa Gottwalda, neskôr nápismi ironizované, pomaľované, zahalené a nakoniec v roku 1990 fyzicky odstránené,“ dodáva historik Radoslav Ragač.
Pamätník, ktorý je umeleckou inštaláciou, bude postavený ako monumentálny podstavec. „Bude umiestnený do repliky pôvodnej ,protidavovej‘ zábrany zvýšeného kvetináča, ktorý mal brániť ľuďom vo voľnom pohybe oproti dnešnému úradu vlády,“ spresnil hovorca. Odliatky podrážok topánok majú byť autentickým pripomenutím protestu, ktorý zanechal takéto šľapaje na všetkých vyvýšených kvetináčoch Gotwaldovho námestia, respektíve dnešného Námestia slobody.
Víťazný návrh pamätníka vzišiel z verejnej súťaže a jeho autormi sú Braňo Lackovič, Emanuel Zatlukaj a Jakub Trajter. „Odborná porota vybrala tento návrh pre jeho silný symbolický odkaz, moderné spracovanie a dôstojné začlenenie do priestoru Námestia slobody,“ vysvetlil Bubla. Pri pamätníku bude aj tabuľa s QR kódom, ktorý presmeruje ľudí na špeciálne pripravenú webstránku. Na webe nájdu základné informácie o pamätníku a zaujímavé príbehy späté s minulým režimom.
Ďalšie umelecké diela umiestnené vo verejnom priestore v Bratislave sú zverejnené s podrobnými informáciami na webe www.umeniemesta.sk.