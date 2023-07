Trnava v 2. predkole EKL v Lotyšsku remizovala, Žilina zažila vysokú prehru a šance na postup má minimálne (foto)

Futbalisti Spartaka Trnava zaznamenali vo štvrtkovom úvodnom zápase 2. kvalifikačného kola Európskej konferenčnej ligy 2023/2024 na trávniku lotyšského FK Auda remízu 1:1. Pred budúcotýždňovou odvetou v domácom prostredí tak majú priaznivé vyhliadky na postup do ďalšieho kola.

„Andeli“ v Pobaltí viedli od 7. minúty zásluhou Sebastiana Kóšu, ale po vylúčení druhého stopéra Nicolása Gorosita napokon neudržali najtesnejší náskok.

Siahli si na dno svojich síl

Tréner hostí Michal Gašparík ml. priznal, že do spomenutej červenej karty v 35. minúte hral tím Spartaka veľmi dobre.

„Dovtedy to bol veľmi dobrý výkon. Vytvárali sme si situácie pred bránkou. Potom však prišla červená karta. Auda má vo svojej lige najlepšie držanie lopty, a keď sme mali o jedného hráča menej, tak to bolo veľmi ťažké. Prešli sme na systém 5-3-1, behali sme veľmi veľa bez lopty, ale chlapci to upracovali,“ povedal 41-ročný kouč podľa webu Spartaka.

Hráči Trnavy podľa neho v zápase siahli na dno síl. „V prvom polčase sa nadstavilo päť minúť, v druhom desať… Ten bod musíme brať a verím, že doma budeme kvalitní, dokážeme si vytvárať šance a dokážeme ich aj premeniť,“ dodal Gašparík ml.

Šance na postup sú nízke

Kým minulosezónny víťaz slovenskej pohárovej súťaže má solídne šance na prienik ďalej, to isté sa nedá povedať v prípade hráčov MŠK Žilina.

„Šošoni“ si z ihriska belgického KAA Gent odviezli prehru 1:5. Podobne ako Trnavčania, i Žilinčania dohrávali stretnutie v početnej nevýhode, keďže za stavu 0:3 v 73. minúte bol vylúčený obranca Dominik Javorček. Čestný zásah hostí zaznamenal o šesť minút neskôr Adrián Kaprálik.

„Pri prvých troch kľúčových inkasovaných góloch to boli naše hrubé chyby, ktorých sme sa nemuseli dopustiť. Chceli sme ísť do zápasu s čo najväčšou odvahou hrať, byť presní a posunúť náš level stresu vyššie, ale myslím, že nie všetci to zvládli uchopiť tak, aby sme viac vzdorovali a boli nebezpečnejší. Pred odvetou sme po tomto výsledku a pri sile súpera veľmi ďaleko vzdialení, aby sme sa k postupu vôbec dokázali priblížiť,“ poznamenal žilinský lodivod Jaroslav Hynek.