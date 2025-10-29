Trnava nesúhlasí s trestom pre fanúšika. SFZ podľa Spartaka nemá právo takto rozhodnúť - VIDEO

Počas zápasu futbalovej I. ligy medzi Spartakom Trnava a Slovanom Bratislava došlo k slovnej potýčke trénera hostí Vladimíra Weissa staršieho a jedného z lídrov domácich priaznivcov Šimona Fuzáka počas televízneho rozhovoru.
Na celý incident reagovala aj disciplinárna komisia Slovenského futbalového zväzu (SFZ). Tá udelila priaznivcovi Šimonovi Fuzákovi zákaz vstupu na Štadión Antona Malatínského do 31. marca 2026.
„Bíli andeli“ sa s týmto rozhodnutím nestotožňujú a na klubovom webe vydali stanovisko k celej situácii, ktorá sa odohral počas po derby s „úhlavným nepriateľom“.
Trnava a Slovan spoznali tresty zo vzájomného derby. Fanúšik domácich sa na štadión nedostane dlhý čas - VIDEO
FC Spartak Trnava požiadal o písomné vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie Slovenského futbalového zväzu v súlade s disciplinárnym poriadkom SFZ a o priznanie odkladného účinku, k prípadnému odvolaniu.
Domnievame sa, že pri ukladaní ochranného opatrenia voči klubu rozhodnutím sp. zn. U612 zo dňa 24.10.2025 nastala nesprávna aplikácia Disciplinárneho poriadku SFZ. Uložené ochranné opatrenie nemá podľa nášho názoru oporu ani v Disciplinárnom poriadku SFZ, a ani vo všeobecne záväzných právnych predpisoch.
Klub FC Spartak Trnava na základe platnej legislatívy nemá oprávnenie na zamedzenie vstupu na štadión konkrétnej fyzickej osobe, pokiaľ táto osoba nespĺňa podmienky pre zamedzenie vstupu ustanovené v zákone č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a voči ktorej nebolo vydané právoplatné rozhodnutie o zamedzení vstupu na verejné športové podujatie.
Nestotožňujeme sa so správaním, ktoré presahuje rámec fair-play a slušnej komunikácie, ale zamedzenie vstupu takejto osoby, ktorá disponuje platnou vstupenkou, len na základe uvedeného ochranného opatrenia by predstavovalo neoprávnený zásah do práv a právom chránených záujmov tejto fyzickej osoby.
— FC Spartak Trnava
Fuzák vydal vyhlásenie, kde sa nemienil ospravedlniť. Priblížil, že slová chcel pôvodne adresovať niekomu inému, až neskôr začal pokrikovať na trénera Weissa.
Spartak dostal pokutu vo výške 8-tisíc eur za správanie fanúšikov, „belasí“ si musia pripraviť polovičnú sumu.
Derby napokon lepšie dopadlo pre aktuálneho slovenského majstra z Bratislavy. Slovan triumfoval 2:0. V priebežnej tabuľke mu patrí 3. miesto, Trnava je piata.
Oba tímy hrajú od 18.00 h dohrávky. Komárno v Zlatých Moravciach hostí úradujúceho šampióna Niké ligy, „bíli andeli“ privítajú posledné Košice.