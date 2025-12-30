Tri stíhačky F-16 pristáli na vojenskom letisku v Kuchyni, Slovensko ich má už desať – VIDEO, FOTO

Na letisku v Kuchyni mali stíhačky F-16 pristáť pôvodne 18. decembra, no pre zlé poveternostné podmienky a hustú hmlu musel byť ich prílet odložený.
Prílet stíhačiek F-16 na letisko v Kuchyni. Utorok, 30. december, 2025. Foto: SITA/Kristína Valovičová.
Na vojenskom letisku v Kuchyni pristáli ďalšie tri stíhačky F-16. Slovensko ich má tak k dnešnému dňu (30. 12. 2025) už desať.

Nové nadzvukové lietadlá spoločnosti Lockheed Martin odleteli v stredu 17. decembra z letiska v Greenville. Na letisku v Kuchyni mali pristáť pôvodne 18. decembra, no pre zlé poveternostné podmienky a hustú hmlu musel byť ich prílet odložený. Lietadlá boli zatiaľ umiestnené v Taliansku a na Slovensku tak dosadli až v utorok krátko po 12:30. Ich prílet sprevádzal aj slávnostný ceremoniál.

Koľko stíhačiek F-16 bude mať Slovensko?

Slovensko si objednalo pre ochranu vzdušného priestoru stíhačky F-16 vo verzii C, a teda jednomiestne lietadlá a D, ktoré sú dvojmiestne. V utorok 30. decembra na Slovensko prileteli tri jednomiestne lietadlá F-16 Block 70 s označením 1010, 1011 a 1012. Slovensko tak má už k dispozícii deväť jednomiestnych lietadiel a jedno dvojmiestne.

Prvé dve lietadlá F-16 prišli na Slovensko vlani 22. júla a ich príchod sprevádzal slávnostný ceremoniál.

Tretie lietadlo dosadlo na vojenskom letisku v Kuchyni 12. decembra 2024 a ďalšie dve tento rok 2. apríla.

Ďalsie dva kusy v Kuchyni „dosadli“ krátko po 18:00 vo štvrtok 2. októbra. Jedna F-16 bola vo verzii C s označením 1009 a druhá vo verzii D s označením 1101.

