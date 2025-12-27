Slovenskí vojaci absolvujú v prvom polroku viac ako 100 cvičení, viac ako 70 sa odohrá v zahraničí

Zatiaľ najväčším cvičením, ktoré je plánované v prvom polroku 2026 na území SR, je Strong Lineage 26.
Vojaci v prvom polroku 2026 absolvujú 102 cvičení na Slovensku aj v zahraničí. S prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území SR a s vyslaním Ozbrojených síl SR mimo územia Slovenska na účel vojenských cvičení v prvom polroku 2026 súhlasila vláda. V prvom polroku nasledujúceho roku sa uskutoční 28 cvičení na území Slovenska. V zahraničí ich bude 74.

Najväčším cvičením je Strong Lineage 26

Vojaci sa zúčastňujú na cvičeniach s cieľom plniť úlohy, ktoré im vyplývajú z členstva Slovenska v NATO či iných medzinárodných záväzkov. Zatiaľ najväčším cvičením, ktoré je plánované v prvom polroku 2026 na území SR, je Strong Lineage 26. Na cvičení by sa malo zúčastniť do 3-tisíc vojakov z členských krajín NATO a s použitím do 700 kusov kolesovej a pásovej techniky a do 3 500 kusov ručných zbraní.

Ďalším veľkým cvičením na území SR bude FLF SVK Certex 26-I, na ktorom sa má zúčastniť do 1 200 príslušníkov členských krajín NATO a EÚ, do 600 kusov kolesovej a pásovej techniky a do 2 800 kusov ručných zbraní.

Medzi hlavnými cvičeniami v zahraničí patrí napríklad Steadfast Deterence 2026, ktoré prebehne na území členských štátov NATO a zúčastní sa na ňom do 50 príslušníkov slovenských ozbrojených síl. V Poľsku sa uskutoční cvičenie Loyal Leda 2026, na ktorom sa zúčastní do 90 slovenských vojakov.

Cieľom je zvýšenie pripravenosti

Do 100 príslušníkov slovenských ozbrojených síl sa zúčastní na cvičení Ghost Hunters 2026/Clear Sign 26 v susednom Česku, zamerané bude na plánovanie, velenie a riadenie operácií prieskumu a sledovania s cieľom poskytnutia spravodajskej podpory pre nadriadeného veliteľa.

Ďalších do 80 slovenských vojakov vyšlú na cvičenie Coalition Warrior Interoperability Exercise 2026. Ako uviedlo ministerstvo obrany v predloženom materiáli, cieľom je zvýšenie komplexnej pripravenosti a zručností OS SR s prioritným dôrazom na výmenu skúseností v medzinárodnom meradle.

