Kaliňák označil rok 2025 za najlepší od vzniku Ozbrojených síl SR, pribudlo vraj najviac vojakov

Uplynulý rok bol podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD) od vzniku slovenskej armády najlepší, najviac vojakov prišlo a najmenej odišlo. Minister to uviedol na koncoročnej tlačovej besede.
Ako zdôraznil, rezort intenzívne pracuje na obnove a modernizácii Ozbrojených síl (OS) SR. V súvislosti s plnením Programového vyhlásenia informoval, že sa všetky krátkodobé úlohy už podarilo splniť.
Najviac prihlásených vojakov
„My sme do toho centra postavili predovšetkým vojaka,“ uviedol Kaliňák s tým, že sa venovali predovšetkým zvýšeniu motivácie profesionálnych vojakov a stabilizáciu personálneho substrátu a vojakov.
Čísla podľa neho ukazujú, že rok 2025 bol historicky najlepším rokom od vzniku profesionálnej armády. Kaliňák spresnil, že sa prihlásilo najviac vojakov a súčasne najmenej odišlo. Pozitívne číslo nárastu je pritom 1 200 vojakov, ktorí pribudnú do radov OS SR.
„Takýto zásadný nárast sme nezaznamenali od vzniku OS SR. Vyzerá teda, že stabilizačné opatrenia zabrali a že máme šancu napĺňať niektoré útvary, ktoré boli v mnohých prípadoch naplnené na necelých 50 percent,“ doplnil minister.
Národné obranné sily a Žandársky zbor
Súčasne pripomenul aj spustenie dvoch projektov, ktoré súvisia so zvýšením odolnosti SR – Národné obranné sily a Žandársky zbor. Zákon začal platiť 1. júla od kedy nepretržite prebieha výcvik do Národných obranných síl.
„Zapojili sa aj mnohé známe tváre. Pomohlo to zvýšiť povedomie o Národných obranných silách, čo znamená aj nepretržité zvyšovanie nárastu registrácií a zároveň aj uskutočnených dohôd o výkone práce v rámci Národných obranných síl,“ povedal minister a spresnil, že za prvých šesť mesiacov sa do Národných obranných síl zaregistrovalo 8 705 ľudí.
„Prvých 2 037 sme už stihli spracovať a čakajú na výcvik a medzičasom máme už vycvičených viac ako 1 000 nových záložníkov. Za pol roka sme tak stihli prácu, ktorá sa nedala stihnúť za posledných desať rokov. Je to zmenou prístupu aj samotných občanov SR, za čo im ďakujem,“ dodal minister.
Prvé hliadky Žandárskeho zboru
Nedávno sa súčasne spustili aj prvé hliadky Žandárskeho zboru, ktoré sa zapoja do ochrany verejného poriadku. Minister priblížil, že do Žandárskeho zboru sa prihlásilo už 1 490 ľudí, pričom prvých 342 je už aj vycvičených. Podľa ministra ide o veľmi pozitívne číslo, s ktorým pôvodne nerátali.
„Postupne budeme schopní vo vyššej miere zabezpečovať úlohy v oblasti verejného poriadku, predovšetkým vo vidieckych oblastiach tak, aby sa Policajný zbor mohol sústrediť na mestské lokality a výrazne tak prispieť k znižovaniu kriminality,“ uzavrel Kaliňák.