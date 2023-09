Tresty za marihuanu sú na Slovensku prehnane prísne, väčšina ľudí podporuje ich zmiernenie

Väčšia časť Slovákov súhlasí so zmiernením trestov za marihuanu – 67,1 percent. Z nich si 41,1 percenta myslí, že budúca vláda by určite mala zmierniť tresty a 26 percent tvrdí, že by asi mala. Zníženie trestov preferujú viac muži (68 percent) ako ženy (66 percent) a mladí ľudia vo veku od 18 – 33 rokov – 77 percent.

Proti zníženiu trestov za marihuanu sa postavili najmä starší ľudia vo veku 50 – 65 rokov – 31 percent. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre televíziu JOJ24. Zber dát sa uskutočnil v období od 7. augusta do 14. augusta na vzorke tisíc respondentov.

Rozhoduje vzdelanie aj miesto bydliska

Nižšie tresty by ďalej uvítali respondenti s vysokoškolským vzdelaním – 71 percent, protipólom sú ľudia s učňovským vzdelaním bez maturity, z ktorých 30 percent je proti. Za sú taktiež obyvatelia Bratislavského kraja – 76 percent, Žilinského kraja – 71 percent a Banskobystrického kraja – 69 percent.

So znížením trestov za marihuanu najviac nesúhlasia obyvatelia Prešovského či Košického kraja – zhodne 30 percent. Zníženie trestov výrazne viac preferujú obyvatelia slovenskej (69 percent) ako maďarskej národnosti (52 percent).

Voliči liberálnych strán sú za

Zároveň so znížením trestov za marihuanu najviac súhlasia voliči strany Sloboda a Solidarita – až 94 percent a hnutia Progresívne Slovensko – 90 percent. Proti sú najmä priaznivci hnutia Republika – 59 percent a Slovenskej národnej strany – 49 percent.