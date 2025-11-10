Trest metlou a lopatou: Ako vláda zaťažuje obce bez peňazí - KOMENTÁR

Predstavte si malé slovenské mestečko. Tu sa kedysi priestupky riešili jednoducho – pokutou, ktorá sa dala zaplatiť v hotovosti, alebo v krčme, pri pive, jednou po papuli.
Dnes civilná zložka ministerstva vnútra zodpovedná za verejnú správu navrhuje niečo iné: namiesto peňazí má vinník – dokonca aj mladistvý – ísť si trest odrobiť. To znamená metlu do ruky, lopatu a prácu na upratovanie parku alebo opravu lavičky. Menšie obecné služby, hovoria tomu oficiálne, ako keby išlo o charitatívny víkendový projektík.
Cieľ je dobrý: vinník sa poučí a obec získa čistotu zadarmo. Ale v praxi? To je problém. Novela zákona o priestupkoch hovorí, že sudca alebo kurátor môže takýto trest uložiť priamo obci. Obce majú zabezpečiť dohľad, náradie, poistenie a celú administratívu. A to všetko bez jediného eura od štátu.
Únia miest Slovenska kritizuje návrh. „Nemôžeme sa stať bezplatnými väznicami,“ hovoria primátori. A majú pravdu. V malých obciach nemá kto dohliadať na vinníka. Úradník tam stíha všetko – od svadobných papierov po opravy ciest. Pridať k tomu ešte tresty? To je recept na chaos. Nie je to prvýkrát. Pamätáte si novelu Trestného zákona? Tá priniesla nové pravidlá pre obce, ale bez financií. Alebo kompetencie v sociálnych službách – štát ich deleguje na obce, no peniaze si necháva v Bratislave.
Decentralizácia sa tu mení na slovnú hru: „Tu máš úlohu, ty si to zaplať.“Obce sú chudobné, najmä tie na východe či severe. Ich rozpočty dnes nestačia ani na školy a ani na cesty. A teraz ešte toto? Experti vidia jeden základný problém: žiadne peniaze na realizáciu. Koľko stojí jeden takýto deň? Administratíva zaberie hodiny. Dohľad potrebuje ľudí, ktorí v malých obciach chýbajú. A poistenie? Ak sa niekto zraní, kto to zaplatí?
Štát ušetrí na pokutovaní, ale obciam zostane dlh. Najmä tie slabšie – menšie obce na tom stratia najviac. Tento návrh sa tvári ako rozumný a výchovný krok – za menej peňazí, viac čistoty v našich mestách a aj poučenia u vinníkov. Ale bez peňazí pre samosprávu je to len ilúzia. Ministerstvo by malo začať u seba: ak deleguje úlohu, nech ju aj zaplatí. Inak sa zničí dôvera v systém.
Primátori a starostovia robia dobre, že protestujú a dávajú pripomienky. Ak toto prejde, obce nebudú slúžiť ľuďom – budú bojovať o prežitie. A my sa budeme zas len čudovať, prečo sa v uliciach hromadí viac problémov než riešení.