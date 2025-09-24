Tréneri si od budúceho roka finančne polepšia, Sociálna poisťovňa zavádza odpočítateľnú položku

Zamestnanec-tréner nemusí vykonávať žiadne administratívne kroky, úľava sa uplatní automaticky aj pri viacerých paralelných právnych vzťahoch.
Od 1. januára 2026 začne platiť pre zamestnancov-trénerov odvodová odpočítateľná položka (OOP) vo výške 300 eur mesačne. Zamestnávatelia sú povinní nahlásiť svojich zamestnancov-trénerov do registra Sociálnej poisťovne (SP) prostredníctvom tlačiva Registračný list fyzických osôb – zmena v období od 1. novembra do 31. decembra 2025, pričom dátum vzniku zmeny musí byť uvedený ako 1. január 2026. Informoval o tom hovorca SP Martin Kontúr.

Žiadne administratívne povinnosti

OOP trénera sa uplatňuje samostatne na každý právny vzťah trénera, bez ohľadu na jeho charakter (pracovná zmluva, dohoda, zmluva o výkone činnosti).

Zamestnanec-tréner nemusí vykonávať žiadne administratívne kroky, úľava sa uplatní automaticky aj pri viacerých paralelných právnych vzťahoch. Zamestnanec-tréner nemôže pracovať na základe dohody o výkone sezónnej práce, pretože táto forma nezakladá nárok na OOP trénera.

Ako sa znižuje vymeriavací základ

Vymeriavací základ zamestnanca-trénera sa znižuje o 300 eur mesačne, pričom ak je základ nižší, úľava sa uplatní v plnej výške základu. Vymeriavací základ zamestnávateľa na platenie poistného na úrazové a garančné poistenie sa o úľavu neznižuje.

Sociálna poisťovňa upraví tlačivá tak, aby od 1. novembra 2025 mohli zamestnávatelia pri prihlasovaní zamestnancov uviesť príznak zamestnanca-trénera, ktorý bude od 1. januára 2026 povinný na všetkých relevantných výkazoch poistného.

