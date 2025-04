Aston Villa po hrdinskom „comebacku“ končí v LM, kouč Emery chváli nový level mužstva

Tréner futbalistov anglického klubu Aston Villa Unai Emery tvrdí, že „Villans“ majú pred sebou ešte mnoho úspechov, aj keď sa mužstvo z Birminghamu v utorok rozlúčilo s Ligou majstrov 2024/2025 po napínavom víťazstve 3:2 nad Paríž Saint-Germain v utorok.

Francúzsky šampión postúpil do semifinále s celkovým skóre 5:4, keďže v domácom prostredí triumfoval 3:1. PSG utrpel vo Villa Parku len druhú prehru z ostatných 19 zápasov.

Skvelý Donnarumma

Emeryho tím takmer vytvoril jeden z najpamätnejších obratov v histórii Ligy majstrov. V odvete za nepriaznivého stavu 0:2 potreboval na predĺženie streliť štyri góly. Po góloch Youriho Tielemansa, Johna McGinna a Ezriho Konsu viedla Aston Villa na začiatku druhého polčasu 3:2 a mala takmer 40 minút na štvrtý zásah, ale PSG nakoniec mohol ďakovať za postup sérii skvelých zákrokov brankára Gianluigiho Donnarummu.

„Som veľmi hrdý na všetko, čo sme dosiahli. Dostať sa na túto úroveň je ďalší krok vpred, ktorý chcem s Aston Villou dosiahnuť,“ povedal Emery, ktorý od svojho príchodu v roku 2022 doslova zmenil smerovanie klubu. „Dnes to bolo fantastické, ako sme sa cítili tu s našimi fanúšikmi. Publikum bolo fantastické. Užívali si to rovnako ako my.“

Aston Villa má za sebou prvú účasť v elitnej európskej pohárovej súťaži od roku 1983, počas ktorej zaznamenala aj slávne víťazstvo nad Bayernom Mníchov v skupinovej časti. Účasť v LM si však bude môcť zopakovať aj v budúcej sezóne za predpokladu, že v anglickej Premier League skončí do 5. miesta. Momentálne figuruje na 7. mieste, ale na Manchester City na 5. pozícii stráca bod a na tretí Nottingham Forest tri body. Do konca sezóny zostáva šesť kôl.

Najnáročnejší cieľ

„Cez Premier League je to veľmi náročné. Najnáročnejším cieľom, ktorý môžeme mať, je opäť sa dostať do Ligy majstrov. Výzvou, ktorú teraz máme, je v posledných šiestich zápasoch sa pokúsiť dostať do Európy a pokúsiť sa dostať do Ligy majstrov. A v prípade, že nie, do Európskej ligy alebo Konferenčnej ligy,“ skonštatoval Emery.

Parížania môžu naďalej snívať sen o premiérovom triumfe v Lige majstrov. Tréner mužstva z Parku princov Luis Enrique dúfa, že jeho hráči sa poučia z kolapsu v Birminghame a v semifinále proti Arsenalu Londýn alebo Realu Madrid to zvládnu lepšie. „Myslím si, že mám najlepší tím na svete, nielen brankára,“ povedal Luis Enrique, keď sa ho pýtali, či je Donnarumma najlepší na svete. „Keď ste v klube ako PSG, máte veľa kvalitných hráčov. Musím povedať, že tento zápas nám umožňuje rásť a snažiť sa konkurovať ešte lepšie.“