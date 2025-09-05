Podľa obrancu Konsu finančné pravidlá UEFA zničili Aston Villu

Obranca Ezri Konsa z anglického futbalového klubu Aston Villa vyjadril frustráciu z finančných pravidiel Európskej futbalovej únie (UEFA). Tie podľa neho výrazne poškodili jeho klub z Birminghamu.
Aston Villa musela rovnako ako ďalšie kluby dodržiavať prísne pravidlá finančnej fair play UEFA a zároveň regulácie Premier League týkajúce sa ziskovosti a udržateľnosti, čo viedlo k výraznému znižovaniu mzdového rozpočtu a predaju talentovaného odchovanca Jacoba Ramseyho do Newcastlu.
V posledný deň prestupového obdobia prišli do tímu na hosťovanie Victor Lindelöf, Jadon Sancho a Harvey Elliott. Tréner Unai Emery a kapitán John McGinn už vyzvali na reformu spomenutých pravidiel.
Konsa, ktorý sa pripravuje na zápas reprezentácie Anglicka proti výberu Andorre vo Villa Parku v kvalifikácii o postup na MS 2026, povedal: „Je to šialené. Sám tomu nerozumiem, ale z vonkajšieho pohľadu to nevyzerá dobre. Viem, že nás to v tomto prestupovom období zničilo. Musíme sa vyrovnať s tým, čo máme teraz.“
Hrači Aston Villy získali len jeden bod z troch úvodných zápasov Premier League a ešte neskórovali. Napriek tomu Konsa verí, že tím sa po reprezentačnej prestávke vráti do formy.
„Máme skvelý káder, verím v náš tím aj trénera. Dúfam, že noví hráči nám pomôžu a posunú nás ďalej. Po dvoch veľmi dobrých sezónach chceme pokračovať a hrať v Lige majstrov,“ dodal.