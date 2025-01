Proti Stuttgartu aj o obrovské finančné prémie. Slovan chce na Tehelnom poli bodovať - FOTO, VIDEO

Bratislavský Slovan nehrá len o česť, ale aj o zaujímavé finančné odmeny. Aj preto určite pôjdu „belasí“ až na dno svojich síl, aby vybojovali prvý bod či body.

Za remízu v Lige majstrov totižto Európska futbalová únia (UEFA) ponúka 700-tisíc eur. Za výhru je to až 2,1 milióna eur, píše portál sportingnews.com.

Za účasť a jednotlivé umiestnenia sa tiež rozdávajú pekné sumičky. Tím na poslednom mieste ligovej fázy LM zarobí 275-tisíc, za každé jedno lepšie umiestnenie je ďalších 275-tisíc.

Keďže je aktuálne Slovan predposledný, čiže na 35. mieste, no stále bez bodu, zatiaľ teda zarobil 550-tisíc eur.

Ak by „slovanisti“ zvíťazili, nielenže by poskočili v tabuľke, ale na svoje bankové konto by si pripísali takmer 3,5 milióna eur.

Ak by duel skončil remízou, aj v tom prípade by sa zrejme posunuli vyššie. Odmenou za to by im bola prémia vo výške vyše 1,5 milióna eur.

Treba dodať, že len za účasť v Lige majstrov zinkasoval úradujúci slovenský majster Slovan Bratislava takmer 20 miliónov.

Keďže káder „belasých“ podľa portálu Transfermarkt dokopy stojí 29 miliónov, ide teda o dôležitú sumu do rozpočtu klubu a jeho ďalších ambícií.