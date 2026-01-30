Predčasný koniec Grealisha v Evertone? Reprezentačný krídelník sa zranil a otázny je aj jeho prípadný štart na MS

Tvrdá rana pre anglický futbalový klub FC Everton. „Karamelky“ totiž pravdepodobne až do konca sezóny prišli o krídelníka či ofenzívneho stredopoliara Jacka Grealisha, ktorý je v klube na hosťovaní z Manchestru City.
Tridsaťročný rodák z Birminghamu totiž utrpel zlomeninu kostičky v chodidle a ohrozený je aj jeho prípadný štart na majstrovstvách sveta, ktorá s v lete uskutočnia v USA, Kanade a Mexiku.
Grealish sa zranil ešte 18. januára v zápase Premier League proti Aston Ville, ktorý Everton vyhral 1:0. Tréner David Moyes informoval, že hráča pravdepodobne čaká operácia, čím sa výrazne skomplikuje jeho návrat na ihrisko ešte v tejto sezóne.
„Je to pre neho veľmi smutné, rovnako aj pre klub. Jack je dôležitou súčasťou tímu, má veľké skúsenosti a je to výrazná osobnosť, jeho absencia bude citeľná,“ povedal.
Grealish zaznamenal za Everton v 20 zápasoch Premier League dva presné zásahy a šesť gólových prihrávok. Jeho forma s blížiacimi sa MS 2026 bola sľubná. Nateraz ostatný zápas za reprezentáciu Anglicka absolvoval ešte v októbri 2024 proti Fínsku. Tréner národného tímu Thomas Tuchel s ním komunikoval po zápase proti Manchestru United v novembri 2025.
Blížiaci sa svetový šampionát sa bude konať od 11. júna v Severnej Amerike a Grealishova účasť je nateraz neistá. Moyes tiež prezradil, že je ešte príliš skoro hovoriť o dlhodobých plánoch s hráčom v tomto klube z Liverpoolu, po hosťovaní je v hre aj trvalý prestup.
Grealish mal za sebou náročné obdobie v Manchestri City, v ktorom po sľubnom začiatku postupne stratil dôveru trénera Pepa Guardiolu. V Evertone sa však opäť zlepšoval a ukazoval svoju kvalitu.