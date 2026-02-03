FC Liverpool podpísal obrancu Jacqueta, ktorý však do Anglicka príde až v lete

Anglický futbalový klub FC Liverpool vyhral boj o obrancu Jeremyho Jacqueta z francúzskeho Rennes, ktorého príchod dohodol v tichosti v úplnom závere prestupového obdobia Premier League. Konkurenčný Crystal Palace získal útočníka Jorgena Stranda Larsena z Wolverhamptonu napriek neúspešnému prestupu Jeana-Philippa Matetu do talianskeho AC Miláno.
„The Reds“ dohodli prestup za sumu na úrovni 60 miliónov libier (cca 69,5 miliónov eur), no 20-ročný Jacquet sa k úradujúcemu šampiónovi Premier League pripojí až v lete. Liverpool naliehavo potrebuje posily do obrany, keďže Joe Gomez a Giovanni Leoni sú zranení. Jacquet je francúzsky reprezentant do 21 rokov a za Rennes odohral 31 zápasov, prestupová suma zahŕňa počiatočných 55 miliónov libier a ďalších päť miliónov v závislosti na bonusoch.
„FC Liverpool dosiahol dohodu o prestupe Jeremyho Jacqueta zo Stade Rennais, obranca sa k nám pripojí v sezóne 2026/2027 po potvrdení pracovného povolenia a medzinárodného súhlasu,“ uviedli zástupcovia anglického klubu.
Vedenie Crystal Palace zaznamenalo rekordný prestup vo výške 48 miliónov libier za nórskeho útočníka Strand Larsena, ktorý podpísal zmluvu na štyri a pol roka. Palace sa pre príchod nového hráča rozhodli po tom, čo očakávali odchod Matetu, ktorý bol mimo zostavy pri remíze s Nottinghamom Forest. Jeho transakcia do AC Miláno sa však pre zdravotné obavy o koleno futbalistu neuskutočnila napriek snahám klubov.
„AC Miláno požadovalo ďalšie testy kolena a neposkytlo dostatočné záruky na dokončenie prestupu. Padlo rozhodnutie o posune príchodu Matetu o šesť mesiacov, nateraz bol kontakt prerušený,“ uviedol nemenovaný zdroj pre AFP.
Medzitým Wolverhapton získal zo Southamptonu útočníka Adama Armstronga za 7 miliónov libier ako náhradu za Strand Larsena. Everton si na zvyšok sezóny zapožičal 19-ročného krídelníka Tyriqueho Georga z FC Chelsea s možnosťou trvalého prestupu.
„The Blues“ stiahli Mamadoua Sarra z hosťovania vo francúzskom Štrasburgu, v ktorom ho v tejto sezóne viedol kouč Liam Rosenior. Obranca Axel Disasi má absolvovať zdravotnú prehliadku pred hosťovaním vo West Hame počas zvyšku sezóny.
Ďalšie pohyby zahŕňajú Kalvina Phillipsa, ktorý bude hosťovať v Sheffielde Unitede, Tottenham Hotspur získal 18-ročného útočníka Jamesa Wilsona na hosťovanie zo škótskeho Hearts s opciou na kúpu.
Nottingham Forest podpísal ľavého obrancu Lucu Netza z nemeckej Borussie Mönchengladbach na štyri a pol roka a Sunderland získal krídelníka Nilsona Angula z belgického Anderlechtu Brusel za 17,5 milióna libier, pričom ich hráč Simon Adingra odišiel na hosťovanie do francúzskeho AS Monaco s možnosťou trvalého prestupu.