Tréner Slovana považuje získané tri body za zlaté, hráčom Spartaka nepomohlo ani hecovanie sa cez polčas (video)

Slovenský futbalový majster ŠK Slovan Bratislava vo štvrtkovom úvodnom zápase skupinovej časti Európskej konferenčnej ligy 2023/2024 potvrdil pozíciu favorita a v domácom prostredí zdolal tím KÍ Klaksvík z Faerských ostrovov 2:1.

„Belasí“ si tak pripísali prvé tri bod do tabuľky A-skupiny, v ktorej sú po prvom hracom dni na druhom mieste za OSC Lille. Francúzsky tím v prvom dueli zvíťazil nad Olimpijou Ľubľana 2:0. Práve na pôde tohto slovinského mužstva sa o dva týždne predstaví Slovan (5.10. o 18.45 h).

Ťažký zápas

Kormidelník Slovana podľa jeho slov očakával náročný súboj na Tehelnom poli. Jeho zverenci v ňom prehrávali 0:1, ale Vladimír Weiss mladší a Aleksandar Čavrič zvrátili stav.

„Pred zápasom som hráčom povedal, že by som bol spokojný aj s výsledkom 1:0. Úvod skupiny sa hrá na víťazstvo, zvlášť s takýmto súperom, ktorý nás neprekvapil a hral tak ako sme očakávali. Zvládli sme ťažký zápas. Verím, že začneme nejakú sériu, no nechcem to zakríknuť. Sú to zlaté tri body za daného stavu, bez nich by sme v skupine ťažko mohli na niečo pomýšľať. Klobúk dolu pred mužstvom, že sa za nepriaznivého priebehu nepoložilo. Naopak, otočili sme to a máme tri body,“ zhodnotil Vladimír Weiss starší, citoval ho klubový web.

Spartaku sa nedarilo

Úplne iný vstup do skupinovej fázy EKL zažil druhý slovenský zástupca v súťaži FC Spartak Trnava, ktorý prehral na pôde bulharského Ludogorecu Razgrad vysoko 0:4. Všetky štyri góly pritom inkasoval v druhom polčase.

V H-skupine sú „andeli“ priebežne na poslednej štvrtej priečke aj za dánskym FC Nordsjaelland, ktorý vo štvrtok podľahol tureckému Fenerbahce Istanbul 1:3. Práve tohto súpera privítajú Trnavčania na svojom štadióne v nasledujúcom stretnutí, ktoré je na programe 5. októbra (21.00 h).

Súper ich prevýšil

Trénera Spartaka mrzel najmä nevydarený úvod druhej časti hry.

„Prvý polčas chalani odmakali. Súper mal viac loptu, ale okrem jednej situácie sme ho do nejakých šancí nepúšťali. Chceli sme v prvom polčase viac dostať do hry krídla, ale nedarilo sa nám to. Zápas bol po prvom polčase stále otvorený. Vieme, že máme problém s prvými 15 minútami. Cez polčas sa chalani hecovali. Chceli sme viac hrať s loptou, ale nemôžeme dostať hneď v prvej minúte gól a potom aj vo štvrtej. Mohli sme sa vrátiť do zápasu, no potom nás súper prevýšil. Ukázal svoju kvalitu, hoci hru v poli sme vyrovnali,“ uviedol sklamaný Michal Gašparík mladší podľa klubového webu.