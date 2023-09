Slovan sa teší na zápasy v skupine Európskej konferenčnej ligy, Trnava si bude musieť odbojovať svoje

Slovenské futbalové kluby ŠK SLovan Bratislava a FC Spartak Trnava už poznajú mená súperov v skupinovej časti Európskej konferenčnej ligy 2023/2024 a aj program stretnutí.

Najzvučnejším súperom pre úradujúce slovenského šampióna z Bratislavy bude francúzsky tím OSC Lille, na Trnavčanov zase opäť čaká turecký klub Fenerbahce Istanbul. Prvé stretnutia absolvujú tímy I. ligy už vo štvrtok 21. septembra.

Víťazi skupín postúpia do osemfinále play-off EKL, kluby z druhých miest absolvujú baráž s družstvami z tretích miest v skupinovej časti EL. Pre tímy z tretích a štvrtých miest sa púť pohárovou Európu v sezóne 2022/2023 skončí.

Belasí začnú doma

Okrem účastníka francúzskej Ligue 1 absolvuje Slovan po dve stretnutia aj proti slovinskému družstvu NK Olimpija Ľubľana a tímu KÍ Klaksvík. z Faerských ostrovov.

„Belasí“ začnú v septembri doma proti Klaksvíku, o dva týždne neskôr (5.10.) sa predstavia v Slovinsku a o ďalšie tri týždne (26.10.) vo Francúzsku.

V prvej polovici novembra (9.11.) doma privítajú hráčov Lille, v závere mesiaca (30.11.) vycestujú na Faerské ostrovy a už v decembri (14.12.) hostia slovinského súpera.

Slovan raz s Klaksvíkom vypadol

Zaujímavé budú merania síl proti Klaksvíku, s ktorým Slovan „vypadol“ v lete 2020 v Lige majstrov bez boja, dôvodom boli vtedy pozitívne prípady na COVID-19 počas prvého roka pandémie.

„Favoritom bude Lille, klub zo špičkovej francúzskej ligy a ťažký súper. S ostatnými si to musíme rozdať. Verím, že budeme konkurencieschopní a budeme sa biť o postup, no rovnako rozmýšľajú aj ostatné tímy. Na papieri to možno vyzerá ľahko, avšak Klaksvík vyradil Ferencváros, s Ľubľanou zase máme skúsenosť z prípravy. Je to dobrá skupina, tešíme sa na ňu. Verím, že štadión bude znovu zaplnený a ľudia nás podporia tak ako doteraz. Uvidíme, čo nám skupina prinesie. Pôjdeme od zápasu k zápasu, bude to nahustené. Tretí rok po sebe hráme Európsku konferenčnú ligu a myslím si, že pre mužstvo i klub je to dobrá súťaž. Uvidíme, na čo v nej máme,“ zhodnotil hlavný kormidelník Vladimír Weiss starší podľa oficiálneho webu bratislavského klubu.

Trnava už Fenerbahce porazila

Trnavčania si skupinovú časť v pohárovej Európe zahrajú po piatich rokoch. V ročníku 2018/2019 si Spartak zahral v D-skupine Európskej ligy a jeho súperom bol tiež Fenerbahce Istanbul.

Slovenský zástupca vtedy doma triumfoval 1:0 a u súpera prehral 0:2. Okrem tureckého klubu si teraz Spartak zmeria sily aj s bulharským Ludogorcom Razgrad a dánskym FC Nordsjaelland.

Slováci začnú duelom v Bulharsku a potom hostia doma Turkov. Potom absolvujú dve stretnutia proti Dánom, najprv doma a potom aj vonku. V závere novembra nastúpia doma proti Bulharom a v decembri vycestujú do Turecka.

Vantruba bol rok v Nordsjaellande

„Pre nás sú to všetko silní súperi, ale nejako to neriešim. Zanalyzujeme si to postupne ako to bude prichádzať a uvidíme, čoho budeme schopní. Zasa to budú zápasy, v ktorých nebudeme favoriti a budeme to potrebovať odbojovať. Uvidíme, koľko bodov sa nám podarí spraviť. Najatraktívnejší súper pre nás bude Fenerbahce. Majú dobrý tím, ľudia v Turecku žijú futbalom. Tých ostatných súperov neviem teraz odhadnúť. V pondelok sa uzatvára súpiska a verím, že dvoch až troch hráčov stihneme vybaviť. Začína boj v našej lige, pôjdeme do Slovenského pohára a aj do Európy, takže potrebujeme niektoré pozície ešte zdvojiť. Najdôležitejšie bude získať útočníka, kreatívneho hráča na podhrotovú pozíciu, jedného krídelníka a pravdepodobne aj stopéra,“ informoval kouč trnavského kolektívu Michal Gašparík podľa klubového webu.

Súboje proti dánskemu Nordsjaelland budú výnimočné pre brankára Martina Vantrubu.

„Žreb bol zaujímavý a myslím si, že sú to všetko atraktívni súperi, s ktorými je reálne uhrať aj nejaké dobré výsledky. Ja sa špeciálne teším na Nordsjealand, pretože som tam strávil rok. Je to mužstvo, ktoré je veľmi dobré na lopte, ale môžu byť zraniteľní v defenzíve. Našou kvalitou by sme s nimi mohli niečo uhrať. Majú umelý trávnik, osobne som tam prežil krásny rok a veľmi rád sa tam vrátim a uvidím známe tváre,“ zhodnotil.