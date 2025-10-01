Tréner PSG dúfa, že Harry Potter z FC Barcelona nepoužije svoj čarovný prútik

Tréner Luis Enrique z francúzskeho futbalového klubu Paríž Saint-Germain prirovnal španielskeho stredopoliara Pedriho z FC Barcelona k fiktívnej postave Harryho Pottera a vyjadril nádej, že v stredajšom zápase Ligy majstrov si na ihrisko „neprinesie svoj magický prútik“.
Enrique zdôraznil, že oba tímy chcú držať loptu a hrať útočný futbal, pričom Pedri je kľúčovým hráčom „blaugranas“. „Myslím si, že Pedri ma veľmi dobre pozná z národného tímu a vie, čo sa snažíme robiť,“ povedal Enrique na oficiálnej tlačovej konferencii pred spomenutým duelom.
„Povedal som o Pedrim, že je Harry Potter, a dúfam, že si na ihrisko neprinesie svoj čarovný prútik. Budeme sa snažiť, aby sa čo najmenej zapojil do hry,“ doplnil kouč PSG.
Kormidelník obhajcu titulu v Lige majstrov nemá k dispozícii viacero opôr, mimo hry sú Ousmane Dembélé, Désiré Doué či Chviča Kvaracchelia. Otázny je tiež zdravotný stav a nasadenie Vitinhu, Joaa Nevesa, Fabiana Ruiza a Bradleyho Barcolu.
Enrique zdôraznil, že nebude riskovať a rozhodnutie o zostave spraví až tesne pred zápasom. „Sústredíme sa na výsledky, nie na výhovorky. Nezáleží na tom, kto nastúpi, všetci budú súčasťou tímu a pripravíme sa na zápas s cieľom vyhrať,“ dodal tréner.
Kormidelník PSG v minulosti hrával za FC Barcelona a aj ho trénersky viedol. Vyjadril tiež obdiv tímu Hansiho Flicka, ktorý v roku 2024 zdolal jeho PSG v Lige majstrov. „Nemyslím si, že je správne porovnávať tímy alebo trénerov, pretože ide o úplne odlišné situácie,“ ozrejmil Enrique.
FC Barcelona plánoval hrať duel na zrekonštruovanom štadióne Camp Nou, no zatiaľ nedostal povolenie úradov. „Zápas sa neodohrá na Camp Nou, ale na veľmi peknom a špeciálnom štadióne, kde sa konali olympijské hry v roku 1992,“ dodal Enrique. Potvrdil tiež, že je dlhodobo oddaný fanúšik „blaugranas“.