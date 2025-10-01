Tréner PSG dúfa, že Harry Potter z FC Barcelona nepoužije svoj čarovný prútik

Luis Enrique dúfa, že španielsky stredopoliar Pedri na ihrisku nebude kúzliť.
Peter Mráz
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Luis Enrique
Tréner Paríža Saint-Germain Luis Enrique počas zápasu proti Interu Miláno vo finále Ligy majstrov 2024/2025. Mníchov (Allianz Arena), 31. máj 2025. Foto: SITA/AP
Španielsko Futbal Futbal z lokality Španielsko

Tréner Luis Enrique z francúzskeho futbalového klubu Paríž Saint-Germain prirovnal španielskeho stredopoliara Pedriho z FC Barcelona k fiktívnej postave Harryho Pottera a vyjadril nádej, že v stredajšom zápase Ligy majstrov si na ihrisko „neprinesie svoj magický prútik“.

Enrique zdôraznil, že oba tímy chcú držať loptu a hrať útočný futbal, pričom Pedri je kľúčovým hráčom „blaugranas“. „Myslím si, že Pedri ma veľmi dobre pozná z národného tímu a vie, čo sa snažíme robiť,“ povedal Enrique na oficiálnej tlačovej konferencii pred spomenutým duelom.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

„Povedal som o Pedrim, že je Harry Potter, a dúfam, že si na ihrisko neprinesie svoj čarovný prútik. Budeme sa snažiť, aby sa čo najmenej zapojil do hry,“ doplnil kouč PSG.

Kormidelník obhajcu titulu v Lige majstrov nemá k dispozícii viacero opôr, mimo hry sú Ousmane Dembélé, Désiré Doué či Chviča Kvaracchelia. Otázny je tiež zdravotný stav a nasadenie Vitinhu, Joaa Nevesa, Fabiana Ruiza a Bradleyho Barcolu.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Enrique zdôraznil, že nebude riskovať a rozhodnutie o zostave spraví až tesne pred zápasom. „Sústredíme sa na výsledky, nie na výhovorky. Nezáleží na tom, kto nastúpi, všetci budú súčasťou tímu a pripravíme sa na zápas s cieľom vyhrať,“ dodal tréner.

Kormidelník PSG v minulosti hrával za FC Barcelona a aj ho trénersky viedol. Vyjadril tiež obdiv tímu Hansiho Flicka, ktorý v roku 2024 zdolal jeho PSG v Lige majstrov. „Nemyslím si, že je správne porovnávať tímy alebo trénerov, pretože ide o úplne odlišné situácie,“ ozrejmil Enrique.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

FC Barcelona plánoval hrať duel na zrekonštruovanom štadióne Camp Nou, no zatiaľ nedostal povolenie úradov. „Zápas sa neodohrá na Camp Nou, ale na veľmi peknom a špeciálnom štadióne, kde sa konali olympijské hry v roku 1992,“ dodal Enrique. Potvrdil tiež, že je dlhodobo oddaný fanúšik „blaugranas“.

Viac k osobe: Luis EnriquePedriPedri González
Firmy a inštitúcie: FC BarcelonaParíž Saint-Germain
Okruhy tém: Liga majstrov 2025/2026
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk