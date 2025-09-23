Z Paríža som odchádzal s ťažkým srdcom, priznal Donnarumma

Nový brankár Manchestru City sa otvorene vyjadril o svojom odchode z PSG a láske k bývalému klubu.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
2 min. čítania
Britain Soccer Premier League
Taliansky brankár Gianluigi Donnarumma v drese anglického klubu Manchester City. Foto: SITA/AP
Francúzsko Futbal Futbal z lokality Francúzsko

Taliansky futbalový brankár Gianluigi Donnarumma v pondelok priznal, že ak by mal na výber, pred prestupom do anglického Manchestru City by si zvolil zotrvanie vo francúzskom klube Paríž Saint-Germain.

Donnarumma, ktorý na slávnostnom udeľovaní cien Zlatá lopta získal cenu pre najlepšieho brankára uplynulej sezóny 2024/2025 za svoju kľúčovú úlohu pri triumfe PSG v Lige majstrov, odpovedal „áno“ na otázku, či by chcel zostať v klube. „Keď ste s ľuďmi toľko zdieľali, strávili ste spolu veľa času a nadviazali priateľstvá, je ťažké odísť,“ priznal 26-ročný taliansky brankár.

Donnarumma odišiel z PSG po tom, čo parížsky klub v lete podpísal francúzskeho brankára Lucasa Chevaliera, keďže kouč Luis Enrique sa nechal počuť, že chce gólmana s „iným profilom“. Následne sa Talian dohodol na päťročnej zmluve s Manchestrom City pod vedením Pepa Guardiolu.

„City je výnimočný klub s výnimočnými hráčmi a prijali ma ako rodina, čo je pre mňa veľmi dôležité,“ povedal Donnarumma.

Odchovanec AC Miláno získal cenu pre najlepšieho brankára sveta už druhýkrát a poďakoval svojim bývalým spoluhráčom z PSG za ich prínos počas vynikajúcej sezóny 2024/2025. „Je to úžasné, gratulujem celému tímu, bez nich by som tu nebol, zásluhu na tom má celé mužstvo,“ dodal Donnarumma, ktorý získal túto cenu aj v roku 2021 po víťazstve Talianska na majstrovstvách Európy.

Viac k osobe: Gianluigi Donnarumma
Firmy a inštitúcie: Manchester CityParíž Saint-Germain
Okruhy tém: Zlatá lopta
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk