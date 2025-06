Tréner nemeckej reprezentácie kritizoval slovenského rozhodcu. Nagelsmann: Už vlastne nerozhoduje, len pozerá videá - FOTO

Tréner nemeckej futbalovej reprezentácie Julian Nagelsmann ostro kritizoval slovenského rozhodcu Ivana Kružliaka po nedeľňajšej prehre 0:2 s výberom Francúzska v zápase o tretie miesto Ligy národov 2024/2025.

Kontroverzia v Stuttgarte vypukla okolo 30. minúty, keď Karim Adeyemi spadol po kontakte s francúzskym brankárom Mikeom Maignanom a Kružliak nariadil pokutový kop.

Po dlhom preskúmaní situácie systémom videoasistenta rozhodcu však slovenský arbiter penaltu odvolal a Adeyemimu udelil žltú kartu za simulovanie.

Nagelsmann po zápase priznal, že penalta nebola, no nesúhlasil s kartou pre svojho hráča a spôsobom, akým bola situácia riešená.

„Nie je to penalta, ale nie je to ani simulovanie. Ako rozhodca, po ôsmich minútach videoanalýzy, by ste mohli prejaviť trochu viac citlivosti,“ povedal pre DAZN kouč nemeckého výberu, upozornil na to web sports.yahoo.com.

V druhom polčase sa zdalo, že Deniz Undav vyrovnal, no VAR opäť zasiahol a gól neuznal pre faul Niclasa Füllkruga na Adriena Rabiota v úvode akcie, hoci rozhodca pôvodne nechal hru pokračovať.

Nagelsmann uznal, že rozhodnutie mohlo ísť na obe strany, no ostro kritizoval aplikáciu systému VAR.

„Chápem, že môže odpískať priamy kop, ale stále je to porušenie pravidiel zo strany rozhodcu. Stojí dva metre od situácie, vyhodnotí ju a povie, že to nie je faul. Potom ide von a pozerá sa na to šesť minút. To úplne míňa pointu. Na to VAR nie je. Ak rozhodca usúdil, že to nie je faul, nie je to jasná a zjavná chyba,“ uviedol.

Nagelsmann zároveň vyjadril rozhodcovi istú mieru pochopenia, no spochybnil jeho kontrolu nad dianím na ihrisku.

„Smutné je, že mi je rozhodcu ľúto. Každý si všimne, že už vlastne nerozhoduje – len pozerá videá. Takto by to fungovať nemalo,“ dodal.