Finále Ligy národov v Mníchove poznačila tragédia. Fanúšik zahynul po páde z tribúny

Počas nedeľňajšieho finále Ligy národov medzi Portugalskom a Španielskom v Mníchove došlo k tragédii, keď jeden z divákov zahynul po páde z tribúny. Európska futbalová únia (UEFA) potvrdila, že fanúšik spadol počas prvého polčasu predĺženia do novinárskej lóže v nižšie položenom sektore. Na miesto okamžite dorazili záchranári a polícia, no napriek ich snahe divák zraneniam podľahol.

Hovorca UEFA uviedol, že počas zápasu došlo k „zdravotnej núdzovej situácii“ a potvrdil, že fanúšik zomrel. Predstavitelia oboch tímov po zápase vyjadrili úprimnú sústrasť pozostalým.

Tréner Španielska Luis de la Fuente na tlačovej konferencii povedal: „Chcem vyjadriť najhlbšiu sústrasť, pretože zomrel fanúšik. Pripomína nám to, čo je v živote dôležité.“

⚡NEW: A German fan fell from Allianz Arena stands during the Nations League final and died despite treatments — BILD pic.twitter.com/hbkODdUl1A

— Echo FC (@theechofc) June 9, 2025