Tréner Gejdoš označil finálovú jazdu Grigara ako úžasnú. Sám nevie, čo sa stalo v trinástke (foto)

Tréner Jakuba Grigara po piatej priečke v semifinále olympijskej súťaže kajakárov na olympijských hrách v Paríži vedel, že jeho zverenec ešte má rezervy. Tie sa mu podarilo odstrániť, vo finále zajazdil čisto, ale napokon z toho bola „len“ 6. priečka.

„Kubo je skúsený pretekár a má odrobené, verí si a týmto spôsobom. Bol v pohode a tešil sa na preteky,“ vravel Stanislav Gejdoš medzi semifinále a finále.

„Šieste miesto je pekné, berieme to všetkými desiatimi. Dnes však mohol vyhrať. Bol dobre pripravený a na preteky má dobrú hlavu. V športe sa to stáva, aj keď sme z toho smutný,“ pokračoval.

Grigarova finálová jazda bola podľa neho úžasná. „Ani neviem povedať, čo sa stalo v trinástke. Som presvedčený, že tam bola strata viac ako dve sekundy,“ skonštatoval.

Na medailu to síce jeho 27-ročnému zverencovi nestačilo, je potrebné však poznamenať, že tretíkrát bez prerušenia bol v olympijskom finále v elitnej šestke. „Je to fantázia. Top 6 je to pekné umiestnenie, ale Kubo má na viac,“ vyhlásil.