Grigarovi sen o zlate spláchla voda za trinástou bránkou. Stroskotalo to celé na jednej drobnej chybe, komentoval Lipták (foto)

Úsmev na tvári slovenského kajakára Jakuba Grigara chýba iba málokedy. Po štvrtkovom olympijskom finále v Paríži bol však 27-ročný Lipták smutný a sklamaný. Jazdu predviedol dobrú s malým zaváhaním, čo v súčte stačilo iba na šiestu priečku.

Drobná chyba

„V tomto momente na to môžem povedať len to, že som sklamaný. Myslím si, že som mal na viac a finálová jazda bola najlepšia zo všetkých, ktoré som tu predviedol. Stroskotalo to celé na jednej drobnej chybe, kde som si pravdepodobne buď málo pretočil loď, dal zlý náklon alebo zle načasoval záber, valec medzi trinástkou a štrnástkou ma vôbec nechytil. Stiahlo ma štyri metre pod ňu, nechal som tam veľa času aj síl. A v cieli to bola dvojsekundová strata, s ktorou som dnes na medailu nemohol pomýšľať,“ zneli prvé slová Jakuba Grigara pre slovenské médiá v Paríži.

O všetkom teda rozhodla kombinácia bránok 13 a 14. „S určitosťou môžem povedať, že sa tam ,utopila‘ minimálne medaila a keď si to spätne prehrám, tak asi aj zlato, lebo určite som tam stratil viac ako dve sekundy a veľké množstvo síl, ktoré mi možno aj v tom závere chýbali a mohol som pritlačiť ešte viac. Toto je vodný slalom. Myslím si, že som šiel peknú jazdu a aj pasáže, s ktorými som si nebol veľmi istý a ktoré ma trochu strašili, tak mi vyšli úplne podľa predstáv. Potom máte možno jednu stotinu, kedy sa potrebujete rozhodnúť a na tom zlyháte a stratíte svoj životný cieľ. Čo k tomu dodať, som z toho smutný,“ pokračoval strieborný z OH v Tokiu.

„Preteky mali veľkú kvalitu. V Tokiu som mal medailu s väčšou stratou a teraz som zaostal o necelé dve sekundy a som šiesty,“ dodal.

Tri olympijské finálové jazdy

Má 27 rokov a za sebou už tri olympijské finálové jazdy, vždy v nich skončil v elitnej šestke.

„Ťažko sa porovnávajú tri olympijské finále. Sú to tri úplne rozdielne trate, tri rozdielne preteky a traja úplne rozdielni Jakubovia Grigarovia. Trať v Paríži bola postavená dobre, aj voda bola dobre najazdená a sedela mi. Mrzí ma teda, že som nepreviedol lepší výkon,“ sypal si popol na hlavu Jakub Grigar.

„Už je to 18 rokov, čo som si prvýkrát sadol do lode. Pri začiatkoch medzi seniormi, napríklad na olympiáde v Riu, tak neúspech prijmete a poviete si, že sa poučíte a nabudúce to bude lepšie. Nabudúce si poviete, že sa z toho poučíte a nabudúce to bude lepšie. A takto to pokračuje z jedných pretekov do druhých. Mrzí ma, že nedokážem ukázať ľuďom, čo je vo mne. A nedokážem predviesť jazdu, ktorá by mi priniesla olympijské zlato. Mrzí ma, že som sklamal ľudí, ktorí mi držali palce. A hlavne som sklamal sám seba,“ uzavrel.