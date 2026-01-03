Tréner Flick verí brankárovi Garcíovi napriek nevraživosti fanúšikov Espanyolu

Nemecký tréner Hansi Flick zo španielskeho veľkoklubu FC Barcelona vyjadril podporu brankárovi Joanovi Garcíovi pred jeho prvým návratom na štadión konkurenčného Espanyolu v sobotňajšom derby. Dvadsaťštyriročný gólman vyvolal nevraživosť fanúšikov Espanyolu po tom, čo v lete 2025 prestúpil do organizácie „blaugranas“ za približne 26 miliónov eur.
V súboji na Štadióne RCDE sa očakáva napätá atmosféra a domáci pripravili zvýšené bezpečnostné opatrenia. Inštalovali napríklad siete za oboma bránkami, aby zabránil hádzaniu predmetov z tribún na hráčov, špeciálne na brankára Garcíu. Zakázali tiež vstup fanúšikom s akýmikoľvek symbolmi konkurenčného FC Barcelona.
V sobotu môže obhajca titulu FC Barcelona upevniť pozíciu lídra tabuľky La Ligy, minimálne dočasne sa náskok pred Realom Madrid môže zvýšiť už na sedem bodov.
Flick však nemá obavy o psychickú pohodu svojho zverenca v bránke: „Má dôveru, veríme v jeho silné stránky a kvalitu. A práve to chce ukázať – tento zápas je na to najlepším miestom.“
Nemecký kormidelník zdôraznil, že García má za sebou fantastickú prvú časť sezóny a potvrdil správnosť rozhodnutia o jeho angažovaní.
Tradične derby, ktoré Espanyol doma v La Lige nevyhral od roku 2007, by tentoraz mohlo byť vyrovnaným súbojom. Espanyol, ktorý v minulej sezóne len tesne unikol vypadnutiu, si užíva jednu z najlepších sezón v nedávnej histórii a po piatich víťazstvách v rade figuruje na piatom mieste ligovej tabuľky.
Flick zároveň pochválil trénera súpera Manola Gonzáleza a poznamenal, že FC Barcelona bude musieť podať kvalitný výkon, aby uspel v tomto náročnom zápase.