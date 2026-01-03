Tréner Flick verí brankárovi Garcíovi napriek nevraživosti fanúšikov Espanyolu

Kouč FC Barcelona podporuje svojho zverenca, ktorého čaká prvý súboj proti Espanyolu od jeho odchodu z tohto klubu k mestskému rivalovi.
Peter Mráz
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Joan García
Brankár Joan García z FC Barcelona ešte vo farbách konkurenčného Espanyolu Barcelona. Foto: SITA/AP
Španielsko Futbal Futbal z lokality Španielsko

Nemecký tréner Hansi Flick zo španielskeho veľkoklubu FC Barcelona vyjadril podporu brankárovi Joanovi Garcíovi pred jeho prvým návratom na štadión konkurenčného Espanyolu v sobotňajšom derby. Dvadsaťštyriročný gólman vyvolal nevraživosť fanúšikov Espanyolu po tom, čo v lete 2025 prestúpil do organizácie „blaugranas“ za približne 26 miliónov eur.

V súboji na Štadióne RCDE sa očakáva napätá atmosféra a domáci pripravili zvýšené bezpečnostné opatrenia. Inštalovali napríklad siete za oboma bránkami, aby zabránil hádzaniu predmetov z tribún na hráčov, špeciálne na brankára Garcíu. Zakázali tiež vstup fanúšikom s akýmikoľvek symbolmi konkurenčného FC Barcelona.

V sobotu môže obhajca titulu FC Barcelona upevniť pozíciu lídra tabuľky La Ligy, minimálne dočasne sa náskok pred Realom Madrid môže zvýšiť už na sedem bodov.

Flick však nemá obavy o psychickú pohodu svojho zverenca v bránke: „Má dôveru, veríme v jeho silné stránky a kvalitu. A práve to chce ukázať – tento zápas je na to najlepším miestom.“

Nemecký kormidelník zdôraznil, že García má za sebou fantastickú prvú časť sezóny a potvrdil správnosť rozhodnutia o jeho angažovaní.

Tradične derby, ktoré Espanyol doma v La Lige nevyhral od roku 2007, by tentoraz mohlo byť vyrovnaným súbojom. Espanyol, ktorý v minulej sezóne len tesne unikol vypadnutiu, si užíva jednu z najlepších sezón v nedávnej histórii a po piatich víťazstvách v rade figuruje na piatom mieste ligovej tabuľky.

Flick zároveň pochválil trénera súpera Manola Gonzáleza a poznamenal, že FC Barcelona bude musieť podať kvalitný výkon, aby uspel v tomto náročnom zápase.

