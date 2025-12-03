Jeden z najlepších zápasov! FC Barcelona otočil proti Atléticu a zvýšil náskok pred Realom Madrid - VIDEO

Futbalisti FC Barcelona majú už štvorbodový náskok na čele La Ligy pred hráčmi Realu Madrid. Aj keď ich najväčší rival zatiaľ má jeden zápas k dobru.
V utorkovej predohrávke 19. kola Katalánci zdolali iného madridského súpera Atlético 3:1, hoci od 19. min gólom Álexa Baenu prehrávali 0:1.
Ešte v prvom polčase prišiel presný zásah Raphinhu, po hodine hry aj Daniho Olma a v samom závere aj Ferrana Torresa. A to ešte Robert Lewandowski v 36. min nepremenil pokutový kop, keď prestrelil bránku hostí.
Veľká séria sa skončila
Barcelona ukončila Atléticu sériu 13 zápasov v La Lige bez prehry. Trvala od 23. augusta. V drese hostí odohral na ľavej strane obrany celý zápas Dávid Hancko. Primárne nemohol ani za jeden gól hostí. Atlético je v tabuľke štvrté, 6 bodov za lídrom z Barcelony.
„Odohrali sme jeden z najlepších zápasov pod mojím vedením. Ktovie, možno to bude obrat v sezóne. Veľmi si cením to, čo som videl od svojich hráčov počas vyše 90 minút,“ vravel Hansi Flick, tréner FC Barcelona.
„Pomaly sa vraciame na našu najvyššiu úroveň hry. Toto bol ďalší krok vpred,“ dodal nemecký kormidelník.
K piatemu víťazstvu v neprerušenej sérii v La Lige pomohol Kataláncom aj Brazíllčan Raphinha, ktorý sa postaral o gól na 1:1.
„Máme v sebe tímového ducha, ktorý nám pomáha otáčať zápasy, ako bol tento. Budujeme svoju hru a zvyšujeme sebavedomie zápas za zápasom. Musíme myslieť aj na to, aby sme boli vitálni aj na konci sezóny, lebo až tam sa môže rozhodovať o titule,“ skonštatoval Raphinha.
Skúsený slovinský brankár Atlética Jan Oblak uznal kvality súpera.
„Barca bola lepšia. Mali sme niekoľko šancí na vyrovnanie, ale súper doslova v poslednej sekunde strelili tretí gól,“ povedal Oblak pre Movistar.
Simeone tiež chválil
Tréner Atlética Diego Simeone povedal, že jeho tím vydal zo seba všetko a nemôže byť kritický napriek nepriaznivému výsledku. Táto prehra prišla po šiestich víťazstvách v La Lige.
„Som spokojný s výkonom tímu, hrali sme dobre. Nedokázali sme byť efektívni pred bránkou a to sa už nesmie opakovať. Najmä v zápasoch proti silným súperom sa to nevypláca,“ skonštatoval Simeone.