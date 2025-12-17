Lewandowski mieri po sezóne do MLS. Jeho manželka Anna si už bola pozrieť Chicago

Kariéra poľského futbalového ostrostrelca Roberta Lewandowského by mohla po FC Barcelona v španielskej La Lige pokračovať v zámorskej MLS.
Tridsaťsedemročnému útočníkovi na konci aktuálnej sezóne končí zmluva na Camp Nou a povráva sa o záujme tímu Chicago Fire o jeho osobu.
Obe strany už dokonca rokujú a sú na rovnakej vlnovej dĺžke. Americké zdroje pre BBC Sport uviedli, že 37-ročný Poliak je otvorený prestupu a jeho plat by nemal byť problém.
V hre aj FCB a Saudská Arábia
Pre korektnosť treba uviesť, že Lewandowski zvažuje aj zotrvanie v FC Barcelona a tiež prestup so Pro League v Saudskej Arábii, kde v poslednom čase zamierilo viacero hviezd európskeho futbalu nedávnej minulosti. Najviac pravdepodobný je však jeho prestup do MLS.
Priorita pre Chicago
Tím Chicago Fire v práve skončenej sezóne MLS postúpil do play-off prvýkrát od roku 2017. Chicago má Lewandowského na zozname žiadaných posíl, čo znamená, že iný klub MLS ho nemôže získať bez zaplatenia príslušného poplatku Chicagu. V tejto súvislosti sa spomína aj čerstvý šampión Inter Miami.
Najväčšia poľská komunita
„Fire sa začiatkom tohto roku pokúsili podpísať aj Neymara a Kevina de Bruyneho, ale nevyšlo im to. Z Lewandowského príchodu si urobili prioritu na minimálne šesť mesiacov. Je to aj strategicko-marketingový krok, keďže Chicago má najväčšiu poľskú komunitu v USA. Už aj manželka bývalého útočníka Bayernu Mníchov a Borussie Dortmund, Anna minulý mesiac navštívila Chicago počas svojho pobytu v Spojených štátoch,“ napísal web BBC Sport.
Vysoké strelecké čísla
Lewandowski má na konte 109 gólov v 164 zápasoch za „Blaugranas“. Poľský „snajper“ dvakrát vyhral La Ligu, odkedy sa v roku 2022 pripojil ku katalánskemu veľkoklubu na základe štvorročnej zmluvy. V tejto sezóne strelil osem gólov v 17 zápasoch a jeho tím má štvorbodový náskok na čele La Ligy.