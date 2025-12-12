Tréner Arsenalu verí, že uzdravený Gabriel Jesus môže byť jednotkou v útoku - VIDEO

Tréner anglického futbalového klubu Arsenal Londýn je presvedčený, že brazílsky útočník Gabriel Jesus má na to, aby sa stal jednotkou v útoku jeho tímu. Mikel Arteta to uviedol pred víkendovým 16. kolom Premier League, v ktorom Arsenal doma privíta Wolverhampton.
Brazílčan sa po 11 mesiacoch od januárového zranenia kolena vrátil na trávnik a v stredu nastúpil ako striedajúci hráč v súboji Ligy majstrov proti FC Brugge, v ktorom Arsenal triumfoval hladko 3:0.
Dvadsaťosemročný reprezentant Brazílie bude súperiť o post hlavného útočníka so Švédom Viktorom Gyökeresom a Nemcom Kaiom Havertzom, ktorí sú momentálne mimo hry, obaja majú problémy s kolenami. Okrem nich má Arteta v ofenzíve k dispozícii aj Bukaya Saku, Eberechiho Ezeho, Gabriela Martinelliho, Noniho Madueka a Leandra Trossarda.
Arteta pred duelom proti Wolverhamptonu vyhlásil, že hráč kalibru a skúsenosťami Gabriela Jesusa, ktorý navyše vrátil energiu do tímu, má cieľ byť prvou voľbou v útoku Arsenalu. Otázku jeho predaja vzhľadom na pretlak v útoku Arteta jednoznačne odmietol s tým, že hráč má tímu veľa čo ponúknuť a svoj návrat si vybojoval náročnou prácou.
Arteta sa tiež vyjadril k situácii Gyökeresa, ktorý od polovice septembra strelil v Premier League len jeden gól. Upozornil, že Švéd si stále zvyká na nároky najvyššej anglickej súťaže, nemal pred začiatkom sezóny prípravu a potrebuje ešte čas na adaptáciu. „Góly prídu a budeme s ním veľmi spokojní,“ dodal.
Arsenal vedie tabuľku Premier League o dva body pred Manchestrom City. Počas najbližšieho víkendu privíta posledný tím hodnotenia Wolverhampton, ktorý prehral ostatných osem ligových stretnutí bez prerušenia.
Čo sa týka návratu ďalších opôr, Arteta informoval, že stav obrancu Williama Salibu, stredopoliara Declana Ricea, či Jurriena Timbera a Leandra Trossarda bude pred zápasom preverovať zdravotný tím.