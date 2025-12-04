Arsenal si upevnil pozíciu lídra tabuľky Premier League, Chelsea padla v Leedse

Futbalisti londýnskeho Arsenalu si víťazstvom 2:0 nad Brentfordom opäť vybudoval päťbodový náskok na čele tabuľky anglickej Premier League 2025/2026, góly strelili Mikel Merino a Bukayo Saka. FC Chelsea prehral 1:3 na pôde Leedsu bojujúceho o zotrvanie, čo isto pomohlo trénerovi Danielovi Farkemu nateraz zotrvať na svojej pozícii.
Merino, ktorý zostal v zostave napriek návratu Viktora Gyökeresa, strelil svoj jedenásty gól v tejto sezóne po presnej prihrávke Bena Whitea. „Je neuveriteľné, čo dnes opäť predviedol,“ povedal tréner Mikel Arteta. Saka, ktorý nastúpil v 60. minúte, poistil víťazstvo v nadstavenom čase.
Leeds sa v súboji proti „The Blues“ ujal vedenia už v 6. minúte presným záshaom Jaku Bijola a v 45. minúte zvýšil Ao Tanaka. Chelsea síce znížila zásluhou Pedra Neta, no ďalšie chyby v obrane viedli k tretiemu gólu domácich v podaní Dominica Calverta-Lewina.
„Veľmi slabý večer. Leeds si zaslúžil vyhrať, bol lepší vo všetkých aspektoch,“ priznal tréner Chelsea Enzo Maresca.
Aston Villa otočila zápas a vyhrala 4:3 nad Brightonom. Jan Paul van Hecke a vlastný gól Paua Torresa zaistili Brightonu vedenie 2:0, no Ollie Watkins skóroval dvakrát a po jednom góle pridali Amadou Onana a Donyell Malen. Za Brighton potom ešte skorigoval Van Hecke, no domácich to nezachránilo od prvej domácej prehry v sezóne.
Wolverhampton prehral ôsmy zápas bez prerušenia a je na dne tabuľky, keď Nottinghamu Forest podľahol 1:0 gólom Igora Jesusa. Burnley slovenského brankára Martin Dúbravku zostáva v pásme zostupu po prehre 0:1 s Crystal Palace, ktorý sa posunul na piate miesto.