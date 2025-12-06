Aston Villa ukončila sériu Arsenalu, City znižuje náskok na dva body

Aston Villa v sobotu ukončila 18-zápasovú neporaziteľnosť futbalistov Arsenalu Londýn a výrazne tak zdramatizovala boj o titul v anglickej Premier League 2025/2026. Zverenci Unaia Emeryho zdolali lídra tabuľky 2:1, zatiaľ čo Manchester City po výhre 3:0 nad Sunderlandom stiahol manko na vedúcich „Gunners“ na dva body. Aston Villa je tretia s trojbodovou stratou na lídra.
O rozhodujúci moment duelu v Birminghame sa postaral Emiliano Buendía v nadstavenom čase, keď po skrumáži v šestnástke napálil loptu do horného rohu hosťujúcej bránky. Pre „Villans“ to bolo deviate víťazstvo z ostatných desiatich ligových duelov. „Tlačili sme a naozaj sme verili v naše víťazstvo. Tlačili sme až do poslednej minúty a podarilo sa nám to,“ povedal tréner domácich Unai Emery.
Arsenal nastúpil bez zranených stopérov Gabriela Magalhãesa, Williama Salibu a Cristhiana Mosqueru, čo bolo na defenzíve hostí dosť viditeľné. Aston Villa využívala variabilný ofenzívny prejav a ešte v prvom polčase ju do vedenia poslal Matty Cash. Tréner Mikel Arteta reagoval dvojitým striedaním – do hry prišli Viktor Gyökeres a Leandro Trossard – a práve Trossard vyrovnal svojím jubilejným 50. gólom v Premier League po tečovanej prihrávke Bukaya Saku. Arsenal bol blízko obratu v stretnutí, no bývalý brankár Londýnčanov Emiliano Martínez zlikvidoval veľkú šancu Martina Ödegaarda.
Arsenal players after losing against Aston Villa. 💔 pic.twitter.com/iel43Vw67c
— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) December 6, 2025
V závere však prišiel šok. Buendía rozhodol prakticky posledným dotykom zápasu a prerušil Arsenalu sériu, ktorá trvala od konca augusta. „Prehrať týmto spôsobom, z posledného kopnutia v zápase, je veľmi bolestivé. Sme sklamaní,“ priznal Arteta. „Je to pre nás zároveň aj dobrý test. Boli sme 18 zápasov bez prehry, výkonnostne sme dominovali a takmer všetko vyhrávali. Teraz sa s tým musíme vyrovnať. Máme zápasy každé tri dni a som si istý, že budeme pripravení.“
🚨🚨| GOAL: BUENDIA WINS IT FOR ASTON VILLA!!!!
Aston Villa 2-1 Arsenal
— Transfer Sector (@TransferSector) December 6, 2025
Zaváhanie Arsenalu využil Manchester City, ktorý si doma splnil povinnosť a po triumfe 3:0 nad Sunderlandom sa priblížil k 1. priečke na dva body. Na Etihad Stadium zažil nórsky kanonier Erling Haaland zápas, v ktorom sa neprezentoval žiadnou strelou, no gólovo ho zastúpili Rúben Dias, Joško Gvardiol a Phil Foden.