Arteta chválil svoj Arsenal po remíze s Chelsea, Maresca kritizoval rozhodcov

Londýnsky Arsenal získal cenný bod napriek zraneniam, frustrovaná Chelsea z nevyrovnaného posudzovania faulov.
Peter Mráz
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Mikel Merino
Španielsky futbalový stredopoliar Mikel Merino z Arsenalu Londýn oslavuje gól do siete FC Chelsea v zápase Premier League 2025/2026. Foto: SITA/AP
Veľká Británia Futbal Futbal z lokality Veľká Británia

Tréner Mikel Arteta z londýnskeho Arsenalu vyjadril spokojnosť s výkonom svojho tímu po remíze 1:1 na pôde mestského rivala FC Chelsea, ktorá prišla po náročnom týždni plnom zápasov. „The Gunners“ zachránil bod hlavičkou Mikel Merino v 59. minúte.

„Bol to náročný týždeň. Derby bolo veľmi emotívne a potrebovali sme vyhrať, rovnako ako zápas s Bayernom v Lige majstrov. Stratili sme hráčov, no tím sa dokázal prispôsobiť a myslím si, že sme si zaslúžili vyhrať,“ povedal Arteta.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Arsenal nastúpil bez zranených obrancov Williama Salibu a Gabriela Magalhaesa, pričom Martin Ödegaard a Viktor Gyökeres boli na lavičke. Saliba pred stredajším zápasom proti Brentfordu podstúpi detailné lekárske vyšetrenia.

Tréner Enzo Maresca z Chelsea akceptoval vylúčenie Moisesa Caiceda za tvrdý faul na Merina, no kritizoval nevyrovnané verdikty rozhodcov. „Prečo Rodrigo Bentancur nebol vylúčený za podobný zákrok na Reeca Jamesa?“ pýtal sa.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Maresca tiež vyjadril frustráciu z toho, že Piero Hincapie za faul na Chalobaha dostal len žltú kartu, hoci obranca Chelsea mal krvavé zranenie tváre.

Reece James, ktorý hral netradične v strede poľa, bol vynikajúci, no Maresca potvrdil, že z dôvodu jeho zdravotnému stavu nebude môcť hrať v stredu proti Leedsu. „Musíme jeho situáciu riadiť a kontrolovať,“ dodal.

Viac k osobe: Enzo MarescaMikel ArtetaMikel Merino
Firmy a inštitúcie: Arsenal FCFC Chelsea
Okruhy tém: Futbal - Premier League 2025/2026
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk