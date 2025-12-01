Arteta chválil svoj Arsenal po remíze s Chelsea, Maresca kritizoval rozhodcov

Tréner Mikel Arteta z londýnskeho Arsenalu vyjadril spokojnosť s výkonom svojho tímu po remíze 1:1 na pôde mestského rivala FC Chelsea, ktorá prišla po náročnom týždni plnom zápasov. „The Gunners“ zachránil bod hlavičkou Mikel Merino v 59. minúte.
„Bol to náročný týždeň. Derby bolo veľmi emotívne a potrebovali sme vyhrať, rovnako ako zápas s Bayernom v Lige majstrov. Stratili sme hráčov, no tím sa dokázal prispôsobiť a myslím si, že sme si zaslúžili vyhrať,“ povedal Arteta.
Arsenal nastúpil bez zranených obrancov Williama Salibu a Gabriela Magalhaesa, pričom Martin Ödegaard a Viktor Gyökeres boli na lavičke. Saliba pred stredajším zápasom proti Brentfordu podstúpi detailné lekárske vyšetrenia.
Tréner Enzo Maresca z Chelsea akceptoval vylúčenie Moisesa Caiceda za tvrdý faul na Merina, no kritizoval nevyrovnané verdikty rozhodcov. „Prečo Rodrigo Bentancur nebol vylúčený za podobný zákrok na Reeca Jamesa?“ pýtal sa.
Maresca tiež vyjadril frustráciu z toho, že Piero Hincapie za faul na Chalobaha dostal len žltú kartu, hoci obranca Chelsea mal krvavé zranenie tváre.
Reece James, ktorý hral netradične v strede poľa, bol vynikajúci, no Maresca potvrdil, že z dôvodu jeho zdravotnému stavu nebude môcť hrať v stredu proti Leedsu. „Musíme jeho situáciu riadiť a kontrolovať,“ dodal.