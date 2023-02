Trend súčasnosti? Bazén v záhrade!

Záhradu je možné vnímať ako privátny priestor, ktorý dokáže svojim majiteľom poskytnúť oddych v akejkoľvek podobe, keďže dnes väčšina ľudí potrebuje kompenzovať svoje vysoké pracovné zaťaženie plnohodnotným relaxom.

Záhrada je ideálny priestor na načerpanie nových fyzických aj psychických síl. Po vyčerpávajúcom pracovnom týždni sa v nej všetci rodinní príslušníci môžu cez víkend oddávať pestovateľským aktivitám alebo s pôžitkom plnohodnotne oddychovať. Niekto relaxuje pri záhradkárčení, iní pri záhradnom grilovaní, ďalší rád na čerstvom vzduchu číta knihy alebo počúva hudbu. No každý, kto rád športuje, uvíta vo svojej záhrade rodinný bazén, v ktorom si vďaka plávaniu môže zlepšiť nielen svoje duševné zdravie, ale aj fyzickú kondíciu.

Vodné radovánky

Niekto chodí do záhrady pracovať, iný relaxovať, no v lete každému dobre padne príjemné ovlaženie. Pokiaľ si chcete v záhrade dopriať skutočný komfort aj vy, dobrým tipom sú keramické bazény Compass. Kto sa rozhodne mať na svojom pozemku vodnú oázu, ten od rozhodnutia môže plávať vo vlastnom bazéne už do dvoch týždňov, pretože toľko trvá realizácia výstavby. A navyše, k zabudovaniu bazéna nie sú potrebné žiadne veľké stavebné úpravy, pretože sa osádza len do štrkového lôžka. Pre vyšší komfort sa do bazéna môžu nainštalovať aj rôzne prídavné prvky – samočistiace systémy a lamelové prekrytia. Výstavba je rýchla, realizuje sa na kľúč a nielen všetkým plavcom, ale aj záhradkárom poskytnú skvelé služby tiež praktické záhradné sprchy v okolí bazéna.

Záhradná sprcha

Praktickú sprchu do záhrady je možné vybrať buď so zásobníkom vody, ktorý je ukrytý v tubuse alebo v podstavci. Na trhu sú k dispozícii jednoduché, aj komfortnejšie modely, ktoré disponujú teplotným termostatom, bezdotykovým ovládaním a inými vymoženosťami. Každá záhradná sprcha však musí ohľadom materiálu spĺňať dve základné kritériá – musí byť odolná voči UV žiareniu a voči mrazu, keďže sa v exteriéri nachádza celoročne. Súčasný trh ponúka moderné exteriérové sprchové systémy, ktoré majú nielen klasické pripojenie na studenú a teplú vodu, ale aj sprchy solárne. Moderná solárna sprcha ohrieva vodu bez toho, aby kvôli nej musela rodina siahnuť do peňaženky. Možno ju osadiť buď napevno alebo variabilne, ak sa zvolí prenosný model. Solárna sprcha je výborný pomocník – poskytne očistu aj osvieženie a skvelo zvýši komfort každej záhrady. Jej umiestnenie v exteriéri však musí byť vždy na slnečnom mieste.

