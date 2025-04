Transparentnosť mimovládok nie je útokom na občiansku spoločnosť, tvrdí splnomocnenkyňa vlády

Transparentnosť mimovládok nie je útokom na občiansku spoločnosť, ale podmienka jej dôveryhodnosti. Vyhlásila to splnomocnenkyňa vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Simona Zacharová. Zákon, ktorý upravuje väčšiu transparentnosť financovania mimovládnych organizácii, je podľa nej potrebný, no musí byť presný a systematický.

„Čo mi však prekážalo je, že poslanecký návrh zákona o mimovládnych neziskových organizáciách pôvodne z dielne Slovenskej národnej strany bol pripravený unáhlene. Keby sa viac počúvalo a menej presadzovalo silou, mohli sme sa vyhnúť rôznym nepríjemnostiam a chaosu,“ zdôraznila Zacharová.

Politické ovplyvňovanie

Ako splnomocnenkyňa vysvetlila, zverejňovanie darcov je jedným z kľúčových opatrení, ktoré ona sama podporuje.

„Nejde o stigmatizáciu. Nejde o represiu. Pravidlá musia byť známe, jasné a platné pre všetkých. Nie je prijateľné, aby subjekty s nejasným financovaním a politickou motiváciou, pôsobili v prostredí, kde nie sú stanovené dostatočné pravidlá transparentnosti, kontroly a zodpovednosti,“ uviedla Zacharová a podotkla, že takéto aktivity môžu viesť k zvyšovaniu nedôvery v štátne inštitúcie a v krajnom prípade k oslabeniu suverenity rozhodovania orgánov verejnej moci.

„Som presvedčená, že moderný rámec pre transparentnosť musí obsahovať aj jasné vymedzenie činností, ktoré prekračujú hranice bežných činností mimovládnych neziskových organizácií v zmysle platných právnych predpisov a občianskeho aktivizmu, a smerujú k politickému ovplyvňovaniu, s čím súvisí aj potreba úpravy pravidiel pre lobing, ktoré budú platiť pre všetkých rovnako – férovo a bez výnimiek,“ doplnila Zacharová s tým, že ak má byť lobing transparentný, nech je to systémové opatrenie, a to pre všetkých, ktorí vstupujú do tvorby a prijímania verejných politík.

„Rovnako pre firmy, jednotlivcov, mimovládne neziskové organizácie, ako aj politické strany a hnutia,“ dodala splnomocnenkyňa.

Bez nálepkovania a výnimiek

Zacharová pripomenula, že už od začiatku upozorňovala na to, aby lobing nebol riešený len pre jednu skupinu, ale spravodlivo pre všetkých aktérov verejného priestoru.

„Lobing si zaslúži komplexnú, samostatnú a modernú úpravu,“ skonštatovala Zacharová a zdôraznila, že jej pozícia je v tejto súvislosti konzistentná.

Splnomocnenkyňa podporuje väčšiu transparentnosť financovania mimovládok, a to vrátane mena fyzickej osoby ako darcu pri daroch nad päťtisíc eur. Zacharová sa ďalej vyjadrila, že rešpektuje odporúčania medzinárodných organizácií ako OECD, MONEYVAL a FATF.

„Presadzujem odborný a právne čistý prístup – bez nálepkovania ale aj bez výnimiek. Pravidlá musia byť transparentné, zrozumiteľné, právne odôvodniteľné a vymožiteľné,“ uzavrela Zacharová s tým, že SR má tak šancu zaviesť moderné a európsky prijateľné pravidlá.