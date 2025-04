Mimovládky sa obracajú na prezidenta Pellegriniho a chcú, aby nepodpísal „ruský zákon“

Poslanci vládnej koalície NR SR v stredu odobrili zákon o mimovládnych organizáciach, pričom schválili aj časť tzv. “ruského zákona”. Podľa mimovládok z pôvodného návrhu vypadla síce sporná regulácia lobingu, ale zostalo v ňom viacero ustanovení, ktoré zvyšujú administratívnu záťaž pre mimovládne neziskové organizácie a sú v rozpore s rozhodnutiami Súdneho dvora EÚ a Európskeho súdu pre ľudské práva.

Obracajú sa na prezidenta

Preto sa Komora mimovládnych neziskových organizácií a Platforma pre demokraciu rozhodli obrátiť na prezidenta Petra Pellegriniho s výzvou, aby „ruský zákon“ proti mimovládnym neziskovým organizáciám nepodpísal.

„Vládna koalícia sa rozhodla presadiť proti mimovládkam aspoň v čiastočnej podobe. Na jednej strane vítame, že z návrhu bol odstránený diskriminačný návrh regulácie lobingu, ktorý sa mal týkať len mimovládnych neziskových organizácií, ale na druhej strane nemôžeme akceptovať, že v zákone ostali paragrafy, ktoré sú ľahko politicky zneužiteľné proti občianskej spoločnosti a sporné z hľadiska možných negatívnych zásahov do práva na súkromie či právnej istoty. Obrátime sa preto na pána prezidenta, aby tento paškvil nepodpísal a vrátil ho do NR SR,“ vyhlásil Programový riaditeľ Platformy pre demokraciu Filip Vagač.

Voči zákonu majú niekoľko výhrad

Mimovládne a neziskové organizácie majú voči schválenej verzii zákona niekoľko hlavných výhrad, ako ich spracovali právnici občianskeho združenia Via Iuris. Stále považujú za problematické body týkajúce sa zverejňovania osobných údajov darcov, ktorí prispeli na činnosť organizácie viac ako 5 000 eur, títo majú stále právo na ochranu svojho súkromia a vytváranie zoznamov podporovateľov je problematické aj z pohľadu rozhodnutí Súdneho dvora EÚ a Európskeho súdu pre ľudské práva, lebo zasahuje do práva na súkromie a tiež môže odrádzať darcov od podpory konkrétnych organizácií vo väčšom rozsahu.

Nejasné zostávajú podľa Via Iuris aj kontrolné právomoci registrových orgánov, ktoré po novom majú vyhodnocovať výkazy transparentnosti. Za účelom preverovania organizácií si budú môcť pýtať ďalšie dodatočné informácie, ktoré nie sú v zákone stanovené presne, a to aj opakovane a ukladať organizáciám pokuty. Kontrolné právomoci by mali byť jasne definované a vymedzené, inak to porušuje ústavu, v ktorej sa hovorí, že orgány verejnej moci môžu konať iba tak, ako im to zákon dovoľuje.

Väčšia administratíva

Zaradenie občianskych organizácií medzi povinné osoby podľa infozákona je diskriminačné a neprinesie žiadnu väčšiu transparentnosť, lebo všetky informácie, ktoré môžu občania od organizácií získať už má k dispozícii štát alebo samospráva. Jediné, čo to v praxi spôsobí, je väčšia administratíva pre organizácie aj štátne orgány a samosprávu, tvrdia mimovládky.

„Zákon v takejto podobe bude znamenať pre mimovládne organizácie okrem právnej neistoty aj neprimerané a neodôvodniteľné administratívne náklady. Poslanci urobili zo súkromných organizácií povinné osoby a ukladajú im povinnosť poskytovať informácie, ktoré už raz verejným inštitúciám poskytli. Ale predovšetkým poslanci nútia mimovládne organizácie zverejňovať darcov, čím vytvárajú v spoločnosti prostredie neprajné princípom solidarity, filantropie a darovania vo verejný prospech,“ dodal predseda Komory mimovládnych neziskových organizácií Marcel Zajac.

Vyzýva aj iniciatíva Mier Ukrajine

Iniciatíva Mier Ukrajine tiež vyzýva Petra Pellegriniho aby zákon nepodpísal. „Ak si naozaj ctí európske hodnoty, tak nepodpíše zákon, ktorým obmedzí ústavné práva všetkých občanov Slovenska. Podpis pod „ruský zákon“ znamená začiatok konca našej demokracie,“ uvádza iniciatíva v stanovisku. Parlament v skrátenom legislatívnom konaní schválil zákon bez odbornej diskusie, bez konzultácie s neziskovým sektorom, bez akéhokoľvek záujmu o občiansku spoločnosť.

„Je to ruský zákon. Môžu si k nemu napísať aj pätnásť uznesení – nemení to nič na tom, že jediným cieľom tejto legislatívny je šikana, zastrašovanie a umlčiavanie aktívnych ľudí. Presne podľa ruského manuálu,“ hovorí Mier Ukrajine.

„Robert Fico od začiatku hovorí, že končí éra mimovládok. To, čo v skutočnosti hovorí je, že sa potrebuje zbaviť tých, ktorí vedia kontrolovať ako rozkráda Slovensko, ako likviduje právny štát a obmedzuje slobody. Bojí sa ľudí, ktorí už tri mesiace stoja v uliciach miest. Bojí sa aktívnych ľudí, ktorí nemajú nič, a tak nemajú čo stratiť,“ dodala Iniciatíva Mier Ukrajine, ktorá organizuje vo štvrtok 24. apríla o 18:00 na Námestí slobody v Bratislave už desiaty protest.