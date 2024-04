Traja astronauti sa vrátili z Medzinárodnej vesmírnej stanice, bezpečne pristáli v Kazachstane (video+foto)

Ruská vesmírna kapsula s dvoma ženami a jedným mužom v sobotu bezpečne pristála v kazašskej stepi po ich misiách na palube Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS).

Loral O’Hara of @NASA_Astronauts is now back on Earth after 204 days in space, covering 3,264 orbits around the globe and 86.5 million miles.

O’Hara undocked from the International Space Station (@iss) aboard the Soyuz MS-24 with Roscosmos cosmonaut Oleg Novitskiy and… pic.twitter.com/CiJgg9ZClw

— NASA’s Johnson Space Center (@NASA_Johnson) April 6, 2024