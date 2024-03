Ruská kozmická loď s triom astronautov úspešne dorazila na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (video)

Na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS) v pondelok dorazila ruská kozmická loď Sojuz MS-25 s trojicou astronautov.

Raketa, ktorá odštartovala z kozmodrómu Bajkonur v Kazachstane, úspešne dopravila na ISS americkú kozmonautku Tracy Dysonovú, ruského kozmonauta Olega Novického a ich bieloruskú kolegyňu Marinu Vasilevskú.

Astronauti sa na ISS dostali na druhý pokus, keďže predchádzajúci minulotýždňový štart sa nepodaril po tom, ako bol zastavený automatickým bezpečnostným systémom asi 20 sekúnd pred plánovaným štartom.

Live: Watch the @Space_Station hatch open to welcome the next set of orbital residents, including astronaut Tracy C. Dyson. https://t.co/g4CtTk4tvh

— NASA (@NASA) March 25, 2024