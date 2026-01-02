Tragikomické ukončenie spolupráce. Český futbalový klub napísal hráčom SMS, aby vrátili vybavenie

Treťoligový futbalový klub z Česka SK Sparta Kolín nedávno ukončil spoluprácu s trénerom Františkom Douděrom a kapitánom Jiřím Sodomom. To však nebolo všetko.
Vedenie tímu napísalo SMS správy niekoľkým hráčom, ktorá znela úplne rovnako, až na rôzne krstné mená futbalistov.
„Ahoj, (meno), prosím o vrátenie klubových vecí. Sparta ťa vráti do materského klubu. Ďakujeme za tvoju prácu v Kolíne. Všetko dobré, Zeman,“ uviedol bývalý predseda klubu Vladimír Zeman, ktorý na konci minulého roka oznámil, že odstupuje zo svojej funkcie.
Ironické reakcie
Na prelome rokov 2025 a 2026 tak išlo pre hráčov o nepríjemné prekvapenie. Nedošlo k žiadnemu osobnému stretnutiu, hneď sa prešlo na správy prostredníctvom telefónu.
Štyria hráči – Karel Houha, Matěj Šurýn, Jakub Müller a Matěj Skořepa – mu ironicky poďakovali a zverejnili správy na sociálnych sieťach s vysmievajúcim sa kontextom.
„Klobúk dole za prístup.“
„Vďaka, Sparta Kolín.“
„Tiež ďakujem.“
„Diky, no.“
Okrem nich na vlastnú žiadosť odstúpili aj členovia výkonného výboru Jiří Truska, bývalý vedúci A-tímu Pavel Fiši a lekár Jan Balík.
Čoskoro sa má podľa webu infotbal.cz zvolať mimoriadne valné zhromaždenie.